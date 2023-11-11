نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرية نهطاي تستقبل اليوم الثالث من عروض مسرح المواجهة والتجوال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبلت قرية نهطاي التابعة لمركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، اليوم الثالث من عروض مسرح المواجهة والتجوال، حيث تابع طلبة وطالبات مدرسة طلبة السايح للتعليم الأساسي العرض المسرحي "101 عزل"، وذلك تحت رعاية د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ود. طارق رحمي محافظ الغربية، وبالتعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

مواعيد العرض المسرحي 101 عزل

هذا ومن المقرر أن تستمر عروض "101 عزل" بمحافظة الغربية، حيث العمل المسرحي بقرية دهتورة، يوم غد الأحد، وبقرية شبرا ملس، يوم الاثنين المقبل، ويومي الثلاثاء والأربعاء بالمركز الثقافي لمدينة طنطا، وذلك من خلال التعاون بين مديرية الثقافة بالغربية، وإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، ومديرية التربية والتعليم بالغربية برئاسة المهندس ناصر حسن، ومديرية الشباب والرياضة بالغربية برئاسة يسري الديب، ومؤسسة مصر الخير، برئاسة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق ورئيس مجلس أمناء المؤسسة.

أحداث العرض المسرحي 101 عزل

تدور أحداث العرض المسرحي في قالب من الدراما، تخللها بعض المواقف الكوميدية للحياة الاجتماعية الصعبة التي فرضتها طبيعة العمل على الأطقم الطبية خلال انتشار وباء كورونا المستجد، وكيف استطاع أبطال "الجيش الأبيض" النجاة بالوطن والمواطنين من أزمة الجائحة التي عصفت بالعالم.

صناع عرض 101 عزل

"101 عزل"، هو أحد العروض المسرحية لمشروع المواجهة والتجوال برئاسة الفنان محمد الشرقاوي، من تأليف علي عبد القوي الغلبان، وإخراج محمد درويش، وبطولة باقة من نجوم فرقة البيت الفني للمسرح، ومن بينهم: عبد المنعم رياض، أحمد عثمان، هايدي عبد الخالق، محمد مبروك، خالد سعداوي، ندا عفيفي، نيفين أغا، محمد عبد التواب، وأشعار طارق علي، فيما قام بتصميم الاستعراضات ضياء شفيق، ديكور نهى نبيل، أزياء هبة مجدي، إضاءة أبو بكر الشريف، موسيقى تصويرية وألحان أحمد نبيل.