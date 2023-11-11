سعوديون يفاجئون الفنان المصري بيومي فؤاد بعد تعرضه لهجوم كبير (فيديو)

الرياض - محمد الاطلسي - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنان بيومي فؤاد خلال تواجده على المسرح ضمن فعاليات موسم الرياض، بعد الهجوم الكبير الذي تعرض له على خلفية انتقاد زميله محمد سلام.

وظهرت في الفيديو مجموعة من السعوديين يهتفون لبيومي فؤاد ومعهم كعكة كبيرة، مدون عليها اسمه وصورته، حيث قال أحد الأشخاص "آه يا بيومي آه بيومي"، احتفالا بالفنان المصري الذي تأثر بالموقف وسط حالة الهجوم الشرس التي تعرض لها.

وتصدرت "مقاطعة الفنان بيومي فؤاد" تريندات مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد اتهامه للفنان محمد سلام الذي اعتذر عن دوره في العرض المسرحي في موسم الرياض بالسعودية تضامنا مع سكان غزة.

وأغلق الفنان بيومي فؤاد صفحته الرسمية والموثقة على موقع "إنستغرام"، وذلك بعدما اتخذ إجراء بالأمس بغلق خاصية التعليقات على كافة حساباته بسبب هجوم نشطاء السوشيال ميديا بعد انتقاده للفنان محمد سلام.

ولم يتوقف هجوم الجمهور عند مواقع التواصل الاجتماعي فقط، وإنما وصل إلى مقاطعة مطعم بيومي فؤاد، وخفض تقييمه على غوغل، ليكون ردا منهم على تصريحاته التي لم تكن مرضية، خصوصا في الوقت الذي تنتشر فيه حملات دعم القضية الفلسطينية في عدة دول عبر العالم.