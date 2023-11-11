اليوم .. إنطلاق فعاليات مهرجان الباطنة السينمائي فـي نسخته الثانية

تنطلق مساء اليوم فعاليات مهرجان الباطنة السينمائي الثاني وذلك بقلعة نخل بمحافظة جنوب الباطنة والذي يستمر على مدار 4 أيام بمختلف مواقع محافظة جنوب الباطنة، و بمشاركة كوكبة من الفنانين ونجوم السينما من داخل السلطنة ودول الخليج والوطن العربي.

وجاءت هوية المهرجان في نسخته الثانية ممثلة للمناطق الجغرافية لمحافظتي شمال وجنوب الباطنة وارتباطهما بالإنسان العماني في هذه الأرض عبر البحر والساحل والسهل وحتى الجبال التي تمثل اللون النحاسي نسبة إلى مجان أرض النحاس على مر العصور واختلاف الحقب الزمنية. بلغ عدد الأفلام المشاركة في المهرجان 215 فيلما من 27 دولة حول العالم منها 40 فيلما عمانيا و55 فيلما وثائقيا، و152 فيلما روائيا، و8 أفلام للمؤسسات الحكومية والخاصة. وتأهل للمشاركة في مسابقات المهرجان 42 فيلمًا، منها 11 فيلمًا وثائقيًّا و18 فيلمًا روائيًّا، و8 أفلام للمؤسسات الحكومية والخاصة و5 أفلام وثائقية في محور علاقة الإنسان العماني بالأرض.

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