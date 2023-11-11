سلطنة عمان ضيف شرف مهرجان طنجة للفيلم بالمغرب

اختيرت سلطنة عمان ممثلة بالجمعية العمانية للسينما لتكون ضيف شرف مهرجان طنجة للفيلم في دورته الثانية عشرة الذي أقيم خلال الفترة من ٨ إلى ١١ نوفمبر الحالي، والذي نظمته مؤسسة سينمانا. وتأتي استضافة السلطنة تجسيداً لعمق العلاقة العمانية المغربية ومواصلة للعمل وتبادل الخبرات بين السلطنة والمملكة المغربية وتشجيع أعمال الشباب المستقلة، وخاصة في مجال الأفلام الوثائقية والروائية القصيرة والتحريك على المستويين الوطني والدولي.

وقد ترأس عمار بن احمد ال ابراهيم – نائب رئيس مجلس الادارة – وفد سلطنة عمانى المشارك في المهرجان، وضم الوفد رئيسة لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية ليلى حبيب ال حمدون، واعضاء الجمعية العمومية ميمونة المعمرية و فهد الحضرمي .

وقد شاركت الجمعية العمانية للسينما بخمسة أفلام عمانية خارج المسابقة في يوم خصص للعروض العمانية لمدة ساعة ونصف في مهرجان طنجة للفيلم، وهي فيلم «المنيور» للمخرج محمد بن عبدالله العجمي، وفيلم «لن تغوص وحيدا» للمخرج فهد الميمني، وفيلم «صرخه طفل» للمخرج صالح المقيمي، وفيلم «الزيج» للمخرج صلاح الحضرمي، وفيلم «وينك يا ولدي» للمخرجة ليلى آل حمدون .

بتناول فيلم «المنيور» فن الزمط العماني في قالب وثائقي يهدف للمحافظة على هذا الموروث. أما فيلم «لن تغوص وحيدا» يحكي عن علاقة الإنسان العماني بالبحر، كما يبرز الفيلم جمال الطبيعة الخلابة أما فيلم «صرخه طفل» يتحدث عن طفل يحاول الانطلاق في طريقه لمساعدة أطفال العرب والعالم الذين يعانون من نقص الغذاء . ويتناول فيلم «الزيج» مراحل زراعه قصب السكر في سلطنة عمان واهميته.

أما فيلم «يا ولدي» يتحدث عن العقوق لدى الابناء ومدى تأثيره على الآباء. وفي حفل الافتتاح حيث حضر القائم بأعمال السفير العماني بالمغرب على الشنفري. وقد تم تكريم الوفد من قبل مدير مهرجان طنجة الفاضل محمد سعيد الزربوح، وقد شمل المهرجان على ٤ مسابقات وهي الافلام الوطنية المغربية ومسابقة الافلام الوثائقية الدولية القصيرة والروائية القصيرة وافلام التحريك.