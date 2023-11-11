نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رانيا محمود ياسين: "بقينا نتفاعل مع القبح فقط ربنا يرفع عنا بلاء السوشيال ميديا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة رانيا محمود ياسين أن توجه رسالة لمتابعينها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “ انستجرام”، وتحدثت عن سلبيات السوشيال ميديا، مشيرة إلى رواد السوشيال ميديا الذين ينتظرون المنشورات السلبية لمهاجمة الأشخاص.

رانيا محمود ياسين تنتقد رواد السوشيال ميديا

وكتبت رانيا محمود ياسين عبر موقع “ انستجرام”: “بقت من عيوب السوشيال ميديا دلوقتي إنه ا بقت زي الصحافة الصفرا لو منزل بوست في كلمة في الله أو بوست ايجابي يدعو للتفائل التفاعل معه بيقي ضعيف جدا لكن لو نزلت بوست يؤكد ترند رخيص ماشي علي كل صفحات أو بوست سلبي عن شخص أو حدث معين يااااا تلاقي عليه مئات الكومنتات وكأننا بقينا نتفاعل مع القبح فقط ربنا يرفع عنا بلاء السوشيال ميديا”.

أخر اعمال رانيا محمود ياسين

يذكر أن شاركت رانيا محمود ياسين في مسلسل “انحراف” الذي تم عرضه في رمضان 2022 حيث شاركت به إلى جانب كلا من النجوم روجينا، سميحة أيوب، أحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، وعبد العزيز مخيون، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج روؤف عبدالعزيز.

ودارت احداث العمل حول تجسيد الفنانة روجينا دور أرملة تتزوج بعد وفاة زوجها من رجل يبلغ من العمر 60 عاما (يؤدي دوره الممثل الكويتي عبد الله الإمام)، وفي البداية ترفض الزواج منه من أجل أولادها، لكنه يقنعها بحبه وبأنه انتظرها سنوات طويلة دون زواج إلى أن توفي زوجها.