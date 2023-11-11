نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. حورية فرغلي تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - برزت الفنانة المميزة فرغلي قائمة البحث على جوجل بعد نشر صورتها على انستجرام أثناء خضوعها لعملية تصوير الأنف، وأثارت الصورة تعاطف متابعيها نظرًا لتفاعلها مع التحديات الصحية، وقد قررت أن تخفي صبرها والآلام الداخلية، علقت عليها قائلة: «هكذا أنا أصبر في أشد أوجاعي، وأصمت وفي داخلي ألف وجع، لا أشكو لأحد، الكتمان هو رفيقي إلى الأبد، ويا رب ما يكتب لحد الوجع يا رب.. آخر عملية اللهم لك الحمد، أصعب وجع انك تكون لوحدك في الوجع».



حقيقة خضوعها لعملية جديدة بالأنف

وبعد انتشار الصورة، نفت فرغلي خضوعها لخطوات وعمليات حديثة، موضحه ان الصورة تعود إلى حدث وقع قبل 3 سنوات أثناء سقوطها فوق حصان، وإنه ا جزء من سلسلة عملياتها التي بلغ عددها 17 عملية، تم الإشارة إلى آخر عملية خضعت تم استئصال الرحم بعد اكتشاف ورم خبيث، قامت بنشر صورها خلال عملية الأنف لتنفي شائعات الجمهور بإجرائها عمليات تجميل بشكل دائم، هو مناف للحقيقة لأنها تعيش لحظات صعبة.

حورية فرغلي تدعم فلسطين

ومن ناحية اخري، حرصت الفنانة حورية فرغلي، على دعم الشعب الفلسطيني، نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي Instgram وعلقت قائلة: "أنا بعمل الفيديو ده تضامنًا مع شعبنا الحبيب فلسطين وقلبي كله حزن وبيتقطع من اللي بشوفه ويا رب فك كربهم وانصر أهلنا في فلسطين، الأطفال اللي بتروح دي مش ذنبهم حاجة والناس مش ذنبها حاجة اللي بيروحوا ضحايا من غير ما تعمل أي حاجة، معقولة الناس تروح ضحايا حد عمل حاجة غلط هم ذنبهم ايه؟، الناس دي بتموت وتتباد كلها وبتحاسبوا شعب عشان فئة غلطت حرام الناس اللي بتموت دي يا جماعة، ليس لي دخل في السياسة ولا عمري تحدثت فيها، ولكن يجب علي أن أقول كلامي. لا بد من تحرك من جامعة الدول العربية، بصراحة نحن حزينون وعند رؤيتي أي فيديو، قلبي ينقبض من الحزن، أنا حزينة جدًا جدًا وبشوف الفيديوهات بتقطع ومبقدرش أكملها بس لازم يكون فيه حل ولازم الناس اللي تقدر تحل تحل".



خطوبتها من نزار الفارس

ويذكر ان الفنانة حورية فرغلي تصدرت مؤشر حركات البحث مايو الماضى، بعد إعلان الإعلامي العراقي نزار الفارس خطبته منها، ولكنها نفت ذلك وأن الفيديو الذي قام بتصويره كان دون علمها، ومخالف للحقيقة، موضحة من خلال لقاء مع ET بالعربي في تصريحات لـ et بالعربي: «أنا مش مرتبطة ولسه مجاليش حظي، هغلط فيه وأنا معنديش استعداد حد يمسك عليا حاجه، أقدر أقول هو مشهرش بيا، هو قال خطبتها ودي حاجه وده محصلش، ودي مش شتيمة هو حلو إنه يقعد يحلم إنه خاطب حورية فرغلي، ولما اتصورت مكنتش واخدة بالي الكاميرا كانت مستخبية، حتي قالي انتي طويلة أو ي وانا قولتله انت قصير أو ي، ونزار كان مضايق إننا نقف جنب بعض عشان فرق الطول بينا».