انت الأن تتابع خبر لن تصدق ما فعله رشدي أباظة بعد استبعاده من بطولة “مراتي مدير عام” وترشيح شاديه لزوجها ذو الفقار بدل عنه!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حقق فيلم “مراتي مدير عام” من بطولة الفنانة شادية والفنان صلاح ذو الفقار، نجاح كبير في تاريخ السينما المصرية.

ولا يعلم الكثيرون أن الفنان رشدي أباظة كان مرشح لدور البطولة قبل الفنان صلاح ذو الفقار، كما أنه تقاضى عربونًا مقدمًا على بطولة الفيلم.

ولكن بعد زواج شادية من صلاح ذو الفقار، وجدا الثنائي أنه من الممكن استثمار زواجهما في بطولات مشتركة بينهما، فقررا خوض الفيلم واستبعاد رشدي أباظة.

إلا أنه لم يجرؤ أحد على إبلاغ رشدي أباظة بقرار استبعاده من الفيلم، وفي أول يوم تصوير للفيلم تفاجئ العاملون بحضور رشدي إلى الأستوديو.

وقبل أن يدخل رشدي لمكان التصوير هرع جميع العاملون والأبطال إلى غرفهم خوفًا من رد فعله، ليدخل رشدي إلى البلاتوه ويجده قد خلا من الجميع.

وتفاجئ الجميع بعد ذلك برد فعل رشدي أباظة الغير متوقع، حيث توقعوا أن يقوم بتكسير الديكور اعتراضا على ماحدث لكن جميع الموجودين حينها صدموا بوجود باقة من الزهور وضعها رشدي داخل الأستوديو وإلى جواره 2000 جنيه مبلغ عربون الفيلم وورقة مكتوب بها “أخي صلاح أتمنى لك التوفيق”.