انت الأن تتابع خبر هبه الهواري تخرج بأول تعليق لها بعد انفصالها عن ياسر فرج.. حصل الطلاق منذ فترة طويلة! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر انفصل الفنان ياسر فرج عن زوجته المنتجة هبة الهواري صاحبة شركة إنترو ميديا للإنتاج الفني والمذيعة سابقًا، بعد أكثر من عام ونصف على زواجهما.

حيث قالت هبة الهواري في أول تصريحات صحفية بعد انتشار انباء طلاقها، إنها انفصلت عن زوجها ياسر فرج رسميًا منذ أربعة أشهر.

واحتفل ياسر فرج، في شهر مارس العام الماضي 2022، بزفافه على هبة الهواري، بحضور مجموعة من نجوم الفن منهم هاني رمزي والفنانة لقاء سويدان.

ويُشار إلى أن هبة الهواري كانت الزيجة الثانية لياسر فرج، فزوجته الأولى توفيت في يناير 2021، بعد معاناة مع المرض لمدة عامين.