في ذكرى وفاته السابعة.. محمد محمود عبد العزيز: الحقيقة الوحيدة فى هذه الحياة هي الموت

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان محمد محمود عبدالعزيز على إحياء ذكرى والده الفنان محمود عبد العزيز الذي قدم عدد من أعظم الأعمال الدرامية والسينمائية ويعتبر غد الأحد الذكرى السنوية السابعة على رحيله.

محمد محمود عبدالعزيز يحيي ذكرى وفاة والده

وكتب محمد محمود عبد العزيز عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “ انستجرام” قائلا :"غدًا ١٢ نوفمبر الذكرى السنوية السابعة للسند والضهر والغالى والحبيب، ابويا وابنى واخويا وصاحبى واستاذى ومعلمى وقدوتى، ألم، اشتياق،راحه نفسية، احاسيس متضاربة ومجتمعة فى نفس اللحظة بداخلى فى مكان لا يوجد به سوى الحقيقة الوحيدة فى هذه الحياة هي الموت".

وتابع: “اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدينا اليك يا ارحم الراحمين، اللهم لا تردنا اليك الا وانت راضى عنا، اللهم باعد بيننا وبين كل ما لا يرضيك وقربنا من كل ما يرضيك، اللهم اعفر وارحم كل من سبقونا من احبائنا اليك، اللهم صبر كل اب وكل ام وكل طفل فى فلسطين وساندهم وانصرهم انت المنتقم الجبار وارحم من رحل منهم اليك يا رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم”.

أخر أعمال محمد محمود عبدالعزيز

شارك الفنان محمد محمود عبدالعزيز مؤخرا في رمضان الماضي بمسلسل “ حضرة العمدة ” الذي شارك به عدد من النجوم ابرزهم روبي، وفاء عامر، وأحمد بدير، ومحمود عبد المغني، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي وأحمد رزق، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وصلاح عبد الله، ولطفى لبيب، وحسام داغر، وصولا عمر، وشيري أشرف، وأحمد أبو زيد، وإياد عيد، اخراج عادل أديب.

وتدور أحداث مسلسل حضرة العمدة حول "صفية عارف الفارس" والتى تجسدها النجمة روبي، التي تفوز بمنصب العمدة، فى إحدى القرى التى تحمل اسم "تل شبورة" وهى قرية رمزية، وتواجه "صفية" انقسام القرية بين مؤيد ومعارض لتولي سيدة شابة فى أوائل الأربعينات منصبًا كان حكرًا على الرجال.