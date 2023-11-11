بعد تصدرها التريند.. تعرف على أحدث اعمال حورية فرغلي

القاهرة - محمد ابراهيم - برزت الفنانة المميزة فرغلي قائمة البحث على جوجل بعد نشر صورتها على انستجرام أثناء خضوعها لعملية تصوير الأنف، وأثارت الصورة تعاطف متابعيها نظرًا لتفاعلها مع التحديات الصحية، وقد قررت أن تخفي صبرها والآلام الداخلية، علقت عليها قائلة: «هكذا أنا أصبر في أشد أوجاعي، وأصمت وفي داخلي ألف وجع، لا أشكو لأحد، الكتمان هو رفيقي إلى الأبد، ويا رب ما يكتب لحد الوجع يا رب.. آخر عملية اللهم لك الحمد، أصعب وجع انك تكون لوحدك في الوجع».

وبعد تصدر حورية فرغلي تريند جوجل في مصر والسعودية خلال الساعات الماضية، يعرض لكم دوت الخليج الفني أحدث أعمال حورية فرغلي في السطور التالية..



أحدث أعمال حورية فرغلي

وكشفت الفنانة حورية فرغلي، لجمهورها عن تعاقدها على فيلم سينمائي جديد بعنوان "ديجافو"، والذي تعود به للسينما بعد غياب دام لمدة 4 سنوات، والفيلم من إخراج عيد العربي، ووصفت دورها في فيلمها الجديد بأنه يعتبر من أصعب الأدوار التي ستقدمها في مسيرتها الفنية، وذلك من خلال فيديو شاركته، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك"، علقت في الفيديو قائلة: مساء الخير عاملين ايه، أنا طالعة علشان أقولكوا استنوني يوم الخميس إن شاء الله 26 أكتوبر فيستار بزار في الرحاب، الذوق الشرقي مع ولاء أبو الخير.. وسعيدة جدًا إن هكون موجودة هناك لأن كل الأرباح هتروح إن شاء الله لأهلنا وحبايبنا وإخواتنا في غزة".

حورية فرغلي تتحدث عن تبنيها طفل فلسطيني

ومن ناحية اخري، كانت حورية فرغلي تحدثت عن إمكانية تبينها طفلًا من أبناء فلسطين في ظل الأزمة التي يمرون بها بسبب الحرب، وذلك بعد طرح أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية فكرة تبني طفل من أبناء غزة على الفنانين، وذلك خلال مؤتمر التضامن مع فلسطين في مصر، وقالت في لقاء مع برنامج Et بالعربي: ما ينفعش أتنبى لأني مش متجوزة، حاولت أتبنى قبل كده، وقالوا لي مش هينفع، لازم تكوني متجوزة، فكفلت طفلين وماتوا، وشلت الرحم من فترة وعمري في حياتي ما هيكون معايا أولاد وبعتبر كل الأطفال الصغيرين ولادي، قلبنا معاكم وبنفكر فيكم طول الوقت ومش بنتكلم غير عليكم وإن شاء الله ربنا هيعدي الأزمة دي على خير.



حورية فرغلي تدعم فلسطين

ويذكر ان الفنانة حورية فرغلي، قد حرصت على دعم الشعب الفلسطيني، نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي Instgram وعلقت قائلة: "أنا بعمل الفيديو ده تضامنًا مع شعبنا الحبيب فلسطين وقلبي كله حزن وبيتقطع من اللي بشوفه ويا رب فك كربهم وانصر أهلنا في فلسطين، الأطفال اللي بتروح دي مش ذنبهم حاجة والناس مش ذنبها حاجة اللي بيروحوا ضحايا من غير ما تعمل أي حاجة، معقولة الناس تروح ضحايا حد عمل حاجة غلط هم ذنبهم ايه؟، الناس دي بتموت وتتباد كلها وبتحاسبوا شعب عشان فئة غلطت حرام الناس اللي بتموت دي يا جماعة، ليس لي دخل في السياسة ولا عمري تحدثت فيها، ولكن يجب علي أن أقول كلامي. لا بد من تحرك من جامعة الدول العربية، بصراحة نحن حزينون وعند رؤيتي أي فيديو، قلبي ينقبض من الحزن، أنا حزينة جدًا جدًا وبشوف الفيديوهات بتقطع ومبقدرش أكملها بس لازم يكون فيه حل ولازم الناس اللي تقدر تحل تحل".