نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حفل غنائي للمطربة سوزان مختار بقصر الأمير بشتاك التاريخي بشارع المعز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم الفنانة سوزان مختار حفلا غنائيا بمصاحبة فرقتها الموسيقية بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز يوم الخميس 23 نوفمبر الساعة السابعة، ويقام الحفل برعاية صندوق التنمية الثقافية وبيت الغناء العربي ومديره الدكتور علاء فتحي.

سوزان مختار تقدم باقة من أغانيها المميزة

وتقدم سوزان خلال الحفل باقة من أغانيها الخاصة والتي منها "من الآخر كده" كلمات محمد عاطف وألحان أحمد زعيم توزيع عمرو الخضرى، وأغنية "فاتك تشوف" كلمات محمد غانم وألحان حسن دنيا، وأغنية " زى بعضه " كلمات أحمد السلامى وألحان عاطف سعيد وتوزيع أحمد علاء، وأغنية "تعيشى يا مصر " كلمات فتحى جاد والحان محسن الشيمى وتوزيع أحمد وجدى.

سوزان مختار



أما الأغاني الطربية التي ستشدو بها لكبار مطربي الزمن الجميل فهي فمنها: "سواح " لعبدالحليم حافظ، "الحب كله " لأم كلثوم، "القريب منك بعيد" لنجاة الصغيرة، "أنت مين ياللى انا مش عارفك" لمحمد رشدى، وأغنية "الكيف " لرمضان البرنس، و"اللى تعبنا سنين ف هواه " لفاتن فريد، " الأسامي " لفاتن فريد.

سوزان مختار

أبرز مشاركات سوزان مختار في الحفلات

سوزان مختار

وجدير بالذكر أن المطربة سوزان مختار شاركت من قبل في حفلات ليالي التليفزيون عام 2008، ومهرجان مونديال فستيفال هولندا 2008، ومهرجان موازيين بالمغرب عام 2010، والعيد الوطني للإمارات عام 2011، واليوم الوطني بدولة الكويت عام 2016، كما شاركت في ثلاثة أعمال مسرحية بالثقافة الجماهيرية هي: (غنوة الليل والسكين، مأساة جيفارا، أدهم الشرقاوي)، ولها ثلاثة كليبات هي " من الآخر كده، فاتك تشوف، تعيشي يا مصر ".

