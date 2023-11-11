انت الان تتابع خبر عاجل: بيان هام من أشرف زكي بشأن الفنان القدير عادل امام.. والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - في خبر عاجل تصدر مواقع التواصل، اصدر نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي بيان حول الحالة الصحية للفنان عادل امام، حيث كشفت مصادر فنية أنه بحالة صحية سيئة.

أشرف زكي كعادته نفى ماتم تداوله وأكد ان الزعيم يتمتع بصحة جيدة، وفي الوقت نفسه، شدد زكي على أن إمام قرر الابتعاد عن الساحة الفنية لفترة أطول تمكنه من قضاء وقت أكثر مع عائلته..

وفي تصريحاته لوسائل الإعلام، قال زكي: “الزعيم بأتم الصحة.. هناك بعض الأشخاص الذين ينشرون الشائعات، ولكن نحن كنقابة نتواصل مباشرة مع عائلته، والفنان الكبير نفسه قام بالتحدث معي مؤخرًا شخصياً وأكد أنه بخير”.