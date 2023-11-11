بعد تصدرها التريند.. تعرف على آخر أعمال حورية فرغلي

القاهرة - محمد ابراهيم - برزت الفنانة المميزة فرغلي قائمة البحث على جوجل بعد نشر صورتها على انستجرام أثناء خضوعها لعملية تصوير الأنف، وأثارت الصورة تعاطف متابعيها نظرًا لتفاعلها مع التحديات الصحية، وقد قررت أن تخفي صبرها والآلام الداخلية.

وبعد تصدر حورية فرغلي تريند جوجل في مصر والسعودية خلال الساعات الماضية، يعرض لكم دوت الخليج الفني أحدث أعمال حورية فرغلي في السطور التالية..

آخر أعمال الفنانة حورية فرغلي في السينما

وكان آخر أعمال الفنانة حورية فرغلي في السينما هو فيلم «ظلال مهجورة»، يضم عدد كبير من الفنانين المصريين والعرب منهم السوري رشيد عساف، والفنان المصري حسن عبدالفتاح، والفنان الإماراتي منصور الفيلي، والنجمة السورية نادين، والنجم السوري زهير عبدالكريم وهيا القايدي من الإمارات وعبير اليوسف من مصر، وولاء عزام ودلع نادر، ولين برازي وأيوب الحجلي، فكرة وإخراج مجد طالب الحجلي، وسيناريو وحوار أيوب الحجلي، وتدور أحداثه في إطار غامض حول جريمة قتل، مدير تصوير الفيلم تامر جوزيف.

فيلم "استدعاء ولي عمرو" لـ حورية فرغلي

كما شاركت في فيلم "استدعاء ولي عمرو"، والذي تم عرضه عام 2019 وشارك في بطولة الفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم: صبري فواز، مي كساب، محمد لطفي، محمد عز، وغيرهم من النجوم الشباب، تأليف محمد سمير مبروك وأحمد عادل سلطان، إخراج أحمد البدري.

قصة فيلم "استدعاء ولي عمرو"

العمل يتضمن إسقاطا على العملية التعليمية فى مصر من دروس خصوصية وتسريب الامتحانات، وعدد من المشاكل الاجتماعية، ويتناول قضية الطلاق وكيف يكون الأطفال ضحاياه، ويتسبب فى تدمير مستقبلهم رغم أن الأب والأم قد يكونان ناجحين فى حياتهما المستقلة بعد الانفصال، وكل منهما يحمل الطرف الآخر مسؤولية تربية الطفل، من خلال زوجين هما محمد عز وحورية فرغلى ينجبان طفلا.

وتدب المشاكل بينهما ويقرران الانفصال ويعيش طفلهما فى مشاكل فى دراسته، وتوجه إدارة المدرسة استدعاء لولى الأمر، ويقرر ان تسخير حياتهما من أجل طفلهما حتى لا يضيع منهما، ويمنحان أنفسهما مهلة شهر يعيدان فيه تقييم علاقتهما من جديد لتكون المفاجأة أن الطفل سيكون سببا فى عودتهما لبعضهما البعض فى النهاية. الفيلم يشارك فى بطولته محمد لطفى ومى كساب وانتصار وصبرى فواز.

آخر أعمال حورية فرغلي الدرامية





ويعد مسلسل "أيام"، هو آخر أعمال الفنانة حورية فرغلي الدرامية، الذي عرض في عام 2021، وشارك في بطولته عدد من النجوم ومنهم: أحمد صفوت، رياض الخولي، سلوى الخطاب، شيري عادل، لقاء سويدان، إلى جانب عدد كبيرمن النجوم، ومن تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة.

قصة مسلسل أيام الجزئين

في إطار درامي، يتناول المسلسل قصة عبير التي تعيش في بيت عمها رياض أبو الدهب وفي رعايته بعد أن أصبحت يتيمة، لكن زوجة رياض تحاول جاهدة إبعاد عبير عن بيت عمها طمعا في الاستيلاء على ثروته، تدور أحداث الموسم الثاني من مسلسل "أيام"، في 15 حلقة وتغوص في إطار اجتماعي غني بالتشويق والإثارة، حيث يستكمل المُسلسل قصة عبير التي تعيش في بيت عمها رياض أبو الدهب وفي رعايته بعد أن أصبحت يتيمة، لكن زوجة رياض تواصل محاولاتها المستمرة لإبعاد عبير عن بيت عمها طمعا في اﻻستيلاء على ثروته، وفي الوقت تتطرق الأحداث للكثير من العادات الموروثة، ويُناقش المُسلسل إضطرار بعض الفتيات للزواج رغما عنهن تحت ضغط الظروف الإجتماعية.