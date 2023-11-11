الفنان محمود حميدة يشارك نقابة الصحفيين اليوم التضامني غزة

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان محمود حميدة، نقابة الصحفيين المصريين، في فعّاليات اليوم التضامني، الذي تنظّمه اليوم، لدعم الأشقاء في غزة.

كما حضر الدكتور زياد بهاء الدين الخبير الاقتصادي.

وكانت قد نظّمت نقابة الصحفيين المصريين، برئاسة خالد البلشي، اليوم السبت، يومًا تضامنيًا تحت عنوان "شهر على الطوفان.. يوم مع فلسطين"، وذلك بدءًا من الثانية ظهرًا حتى العاشرة مساءً.

تضمّن اليوم عددًا من الفاعليات الفنية والثقافية، منها ورشة للأطفال “ارسم مع فلسطين” مع الفنانة التشكيلية فاطمة أبو دومة، وكلمات عدد من الكتّاب والفنانين، منهم الفنان الكبير محمود حميدة، والروائية والكاتبة سلوى بكر، وقراءة لرواية الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي" تفصيل ثانوي" تلقيها كل من منى سلمان، وسها النقاش، ومنى الشايب.

ويُختتم اليوم بفرقة كورال عباد الشمس الفلسطينية، وفرقة الورشة المسرحية.