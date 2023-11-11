بعد تصدرها التريند.. من هي "حورية فرغلي "ملكة جمال مصر عام 2002؟

القاهرة - محمد ابراهيم - برزت الفنانة المميزة فرغلي قائمة البحث على جوجل بعد نشر صورتها على انستجرام أثناء خضوعها لعملية تصوير الأنف، وأثارت الصورة تعاطف متابعيها نظرًا لتفاعلها مع التحديات الصحية، وقد قررت أن تخفي صبرها والآلام الداخلية، وبعد تصدرها التريند في مصر والسعودية خلال الساعات الماضية، يعرض لكم دوت الخليج الفني قصة حياة حورية في السطور التالية..

من هي حورية فرغلي؟

ولدت حورية فرغلي 18 أكتوبر 1976، عاشت في الإمارات وحصلت على الجنسية الإماراتية، مثلت منتخب الإمارات للفروسية. كما فازت بلقب ملكة جمال مصر عام 2002 لكنها تنازلت عن اللقب بعد ذلك لوصيفتها «نور السمري»، درست إدارة الأعمال في إنجلترا، قررت دراسة التمثيل فالتحقت ولمدة عام بمدرسة (مروة جبريل السينمائية) وتعلمت أصول التمثيل الأمريكي، في يوم 15 مايو سنة 2021، أَعلنتْ حورية أنها كانت قد أصيبت بسحر، ثم شُفيتْ منه.

طفولة حورية فرغلي

عاشت حورية فرغلي، مرحلة طفولة قاسية، بعدما انفصل والداها بعد 48 ساعة فقط من ولادتها، موكدا أن انفصال والديها أثر عليها بشكل كبير، منها أنها لم تنطق إلا عند بلوغها 8 سنوات، «أكتر حاجة عايزة أنساها هي طفولتي، لأني أتحرمت من الطفولة والمراهقة».

قصة حب حورية فرغلي

في عام 2002، عاشت حورية فرغلي قصة حب قوية، جمعتها مع أحد الأشخاص، إلا أنّ تلك القصة لم تُكلل بالزواج، كون القدر لم يمنحهما تلك الفرصة، ورحل عن الحياة، وقالت: « من بعده محبتش حد تاني رغم مرور 21 سنة، خطيبي اللي مات كان 175 كيلو، وكان عنده مشكلة في رجله الشمال، فكان بيذق، وكنا قد بعض في السن، ورغم مرضه لكن كنت بشوفه أحلى راجل في الدنيا، من بعد وفاته مرتبطتش بحد ولا حد اتقدم لي، رغم مرور 21 سنة مشوفتش زيه، مش عارفة ليه، بتحب كتير بس بتصدم لما أعرف السن، وفي شاب بعت لي رسالة طويلة يعبر فيها عن حبه لي، قلت له أنت عندك كام سنة، قالي 22 سنة قُلت له انت قولي يا طنط».

ارتداء حورية فرغلي للحجاب

تعتزم حورية فرغلي ارتداء الحجاب، لكنها لا زالت في انتظار الفرصة المُناسبة، «غلطتي إني مش محجبة، لكن بصلي وبصوم وبطلع زكارة، وحجيت 7 مرات، وبواظب بشكل يومي على قراءة سورة الملك قبل ما أنام، وبدعي ربنا يثبتني عند السؤال».

حياة حورية فرغلي الفنية؟

بدأت حياتها الفنية عام 2010 من خلال فيلم (كلمني شكرًا)، ثاني الأعمال التي شاركت فيها كان مسلسل (الشوارع الخلفية) عام 2011، قدمت العديد من الأدوار والشخصيات المختلفة فظهرت بدور البنت الشعبية، والفتاة الإرستقراطية، وراقصة في فيلم (كف القمر) ولعبت دور البطولة في مسلسل (المنتقم) عام 2012 وفيلمي (قلب الأسد) و(القشاش) عام 2013.

أعمال حورية فرغلي

المسلسلات: الشوارع الخلفية، الحالة ج، دوران شبرا، حكايات بنات، سيدنا السيد، المنتقم، دون ذكر أسماء، دكتور أمراض نسا، ساحرة الجنوب، مملكة الغجر، أيام

الأفلام: كف القمر، رد فعل، حلم عزيز، كلمني شكرًا، عبده موتة، نظرية عمتي، قلب الأسد، القشاش، مصور قتيل، ديكور، سالم أبو أخته، كيلو بامية، طلق صناعي 2018