نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطريقته الخاصة.. أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد ميلاده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الصفحة الرسمية لبرنامج "عرب وود" على موقع إنستجرام، فيديو للفنان أحمد الفيشاوي أثناء احتفاله بعيد ميلاده، وظهر فى الفيديو وهو يرقص ويغني من داخل كواليس أحدث أفلامه “السيستم”.

أحمد الفيشاوي يروج لـ فيلم “السيستم”

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وسبق، نشر الفنان أحمد الفيشاوي مجموعة من الصور ليروج بها عن شخصية “وحيد الحكيم” التي يجسدها ضمن أحداث فيلم “السيستم” المنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة، عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، وعلق: يا تري إيه اللى هيحصل لوحيد الحكيم فى السيستم.

قصة فيلم “السيستم”

تدور أحداث فيلم "السيستم" في إطار اجتماعي لايت، حول شاب يعاني من عقدة من السيدات الجميلات بسبب مشكلة قديمة، ويتقابل مع بسنت شوقي، التي تعاني من عقدة من الرجال بسبب تجاربها الفاشلة معهم.

أبطال فيلم “السيستم”

فيلم "السيستم" بطولة أحمد الفيشاوى، نسرين طافش، بسنت شوقى وعدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الأحداث التي تدور في اطار اجتماعى لايت، والعمل من تأليف أحمد مصطفي وإخراج أحمد البنداوى وتصوير هيثم مصطفى.



أبرز أعمال النجم أحمد الفيشاوي

قدم أحمد الفيشاوي ما يقرب من 60 عملًا بين السينما والتلفزيون، في عام 2001، قام بدور بارز في مسلسل "حديث الصباح والمساء"، وشارك في "شباب أون لاين" وفيلم "شباب على الهوا"، مسلسل "العمة نور"، حصل على بطولة مطلقة في مسلسل "عفاريت السيالة"، وفي عام 2005 تألق في فيلم "الحاسة السابعة" ومسلسل "تامر وشوقية".

أحدث أعمال أحمد الفيشاوي

ويذكر ان احمد الفيشاوي ينتظر عرض فيلم "عادل مش عادل" الذي من المقرر عرضة في نهاية شهر ديسمبر المقبل، لينافس في دور العرض السينمائية ضمن موسم أفلام الشتاء، ويشارك الفيشاوي في البطولة كلًا من: شيري عادل، محمود البزاوي، دينا، مصطفى أبو سريع، محمد رضوان، نوال، بدرية طلبة، بالإضافة لعدد من ضيوف الشرف، وهو من إخراج أحمد يسري، وقصة وحوار أدهم سعيد وحسام كمال.

آخر أعمال أحمد الفيشاوي

وكان اخر اعمال الفيشاوي هو فيلم "رهبة" والذي عُرض بالسينمات خلال الفترة الماضية، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حيث يعيش سيد رهبة في أحد الأحياء الشعبية، ويفرض سيطرته على المنطقة مستغلًا ذكاؤه وشجاعته،ولكن حينما يتعرض إلى حادث أليم سرعان ما تتغير أحواله تمامًا رأسًا على عقب.