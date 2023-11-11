نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد ظهورها مع ابنة شقيقها.. ليلى علوي تتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة ليلى علوي تريند محرك البحث جوجل وذلك بعد تداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو لها مساء أمس أثناء تجهيزات حفل زفاف ابنة شقيق الفنانة ليلى علوي، والذي من المقرر إقامته مساء اليوم الجمعة 10 نوفمبر في أحد الفنادق الكبري.

وظهرت ليلى علوي في الفيديو وهي تجهز ابنة شقيقها لحفل زفافها في لحظة مؤثرة حتي أنها لم تتمالك نفسها من البكاء.





مشاركة ليلى علوي في الهلال الأحمر الإماراتي

حرصت الفنانة ليلى علوي على المشاركة في دعم أهالي غزة وفلسطين من خلال التطوع في جمعية الهلال الأحمر الإماراتي برفقة الفنان حسين فهمي الدكتور مدحت العدل.

وشاركت ليلى علوي جمهورها ومتابعيها مجموعة صور لها ومقطع فيديو أثناء مشاركتها والمساعدة في تعبئة المعونات لأهالي غزة في الشارقة بدولة الإمارات.

وكتبت ليلى علوي معلقة: حملة تراحم.. من أجل غزة بالشارقة

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مشاركة ليلى علوي في فيلم آل شنب

جدير بالذكر إنه تستأنف ليلى علوي في الفترة القادمة تصوير أحدث أعمالها السينمائية الذي يحمل إسم آل أبو شنب، وكانت قد روجت للبوستر الدعائي الخاص بالفيلم عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتبت عليه قائلة: البوستر الرسمي لفيلم "آل شنب" والمقرر عرضه بمهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة حيث يشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة..

تمنياتي بالتوفيق لينا كلنا.

أبطال فيلم آل شنب

وفيلم آل شنب من بطولة ليلة علوي، لبلبة، سوسن بدر، محمود البزاوي، هيدي كرم، خالد سرحان، علي الطيب، أسماء جلال، حسن مالك ابتهال الصريطي، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف آيتن أمين وأحمد رؤوف وإسلام حسام، وإخراج آيتن أمين.

ويضم فريق عمل الفيلم مدير التصوير جلال الزكى، مصممة ملابس ناهد نصر الله، مهندسة الديكور ياسمين عاطف شهيرة ناصف، منتج فنى أحمد عبدالله، بروديوسر رشا جودت، مخرج منفذ سارة كريم، مونتاج خالد معيط، ومهندس صوت مصطفى شعبان.

أحداث فيلم آل شنب

وتدور أحداث الفيلم في إطار عائلي لايت، حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة في إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد وهذا التجمع العائلي الكبير الذى يضم الأربعة شقيقات، وأبنائهم وأحفادهم تنفجر المواقف الكوميدية بينهم.