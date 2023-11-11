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نجل محمد ثروت يعقد قرانه نهاية نوفمبر.. ويتبرع بتكليف الزفاف للمرضى غير القادرين

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد المخرج أحمد ثروت نجل الفنان محمد ثروت للاحتفال بعقد قرانه من لمى الشواربي، يوم 25 من نوفمبر الجاري، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين.

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ونجل محمد ثروت يتبرع بتكليف زفافه للمرضى غير القادرين

 

وقرر نجل محمد ثروت إلغاء فكرة إقامة حفل زفاف، والتبرع بتكلفة حفل الزفاف في إنشاء تطبيق عبر الهاتف المحمول لمساعدة الناس غير القادرة من المرضى، وتلبيته حاجتهم إذ أرادوا كرسي متحركا أو طرفا صناعيا وما شابه.

 

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مَن هي خطيبة نجل محمد ثروت؟

 

يعقد المخرج أحمد ثروت قرانه على لمى الشواربي لاعبة كرة يد نسائية بالنادي ، وتبلغ من العمر 26 عامًا، وسبق ودشنت حملة من أجل المطالبة بتكوين منتخب للسيدات تحت شعار إحنا الأبطال، واحتفلت بخطبتها من أحمد ثروت في منتصف عام 2022، بحضور عدد من نجوم الوسط الفني والأصدثاء، وأهدى لها أحمد ثروت أغية وجودك فرق.

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مرض نجل محمد ثروت

 

ومن ناحية اخري، سبق وروى المخرج أحمد ثروت نجل المطرب الكبير محمد ثروت خلال حواره ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة ON، تفاصيل معاناته مع مرضه النادر الذي تعافى منه مؤخرًا بعد رحلة علاج طويلة، موضحةً أنه أدرك قيمة نعمة الصحة بسبب هذه المحنة، مشيرا إلى أن هذا المرض سريع الانتشار في الجسد ويؤدي إلى فقدان البصر وبعدها السكتة الدماغية، كما يؤثر على التنفس في المراحل المتقدمة منه، لافتًا إلى أنه حصل على 60 حقنة مضادة للمرض في 5 أيام، بمعدل 12 حقنة في اليومد كل منها طولها 30 سم.

 

احمد ثروت يفاجأة والدة على مسرح بنش مارك

 

ويذكر ان المخرج أحمد ثروت قد فاجأة والده النجم الكبير المطرب محمد ثروت بدخوله على المسرح أثناء إحياء فقرته بحفل «ليلة من الزمن الجميل» في أول ظهور له بعد تعافيه من الوعكة الصحية الشديدة التي أصيب بها خلال الفترة الماضية، حرص أحمد على غناء اغنية "ابن أبويا" مع والده وسط تفاعل كبير من الجمهور وهو ما انتقل إلى فضاء السوشيال ميديا بكثافة حيث بكى الفنان محمد ثروت خلال هذا المشهد، كما وجه كلمته للجمهور على مسرح "بنش مارك" قائلا، "أنا بشكركم خليتوني النهاردة أكرم أبويا مش محمد ثروت الفنان، الراجل اللي ما سابنيش حبيت أول ما أتكلم اغني له بعد أن كانت فاقد نطق وحركة وبصر"، كما وجه الفنان محمد ثروت والمخرج أحمد ثروت الشكر إلى المستشار ترك آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه والمايسترو هاني فرحات على مجهودهم لخروج الحفل بهذه الصورة.

 

 

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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