نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاته.. تعرف على آخر أعمال محمود عبد العزيز الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يصادف هذا اليوم ذكرى وفاة الفنان محمود عبد العزيز، وبدء مشواره الفني من مسلسل " الدوامة "، لديه عدة أعمال في السينما والدراما، كان يعاني من سرطان الفك، ليتم استئصاله جراحيا ثم تتوالى النكسات الصحية ويتأثر بها نفسيا فتزداد شراسة المرض في بنيانه وتعاود رحلة الألأم الماضية ليرقد فترة طويلة في المستشفيات، لتنتهي رحلته مع المرضى والحياة أيضا من داخل مستشفى الصفا في القاهرة، لذلك نستعرض آخر أعماله قبل وفاته.

مسلسل " رأس الغول "



يعتبر مسلسل " رأس الغول " آخر أعماله الدرامية عام 2016، وشارك بجانبه بطولة كل من فاروق الفيشاوي وميرفت أمين ولقاء الخميسي، من تأليف وائل حمدي وشريف بدر الدين، ومن إخراج أحمد سمير فرج، وتدور أحداث المسلسل حول شخصية الغول الذي يقع في يده جهاز لوحي مسروق يخص وزيرة الصحة، وأثناء محاولة إعادة الجهاز لها يتورط فى سلسلة متشابكة من العقبات بسبب محتوى سري على الجهاز، وخلال محاولة هروبه يواجه الكثير من مشاكل ماضيه الغامض وتتوالى الأحداث.

مسلسل جبل الحلال

شارك محمود عبدالعزيز في بطولة مسلسل "جبل الحلال" عام 2014، تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج عادل أديب، وتدور أحداث المسلسل عن رجل من قرية الكوامل في محافظة سوهاج يدعى منصور أبو هيبة الذي يجسده محمود عبدالعزيز، وهو أحد أهم رجال الأعمال في مصر ولدية عائلة كبيرة، كما أن له علاقات مع المافيا الأوروبية، يتاجر في المخدرات، والسلاح، والآثار، متزوج من ابنة عمه " غنيمة "وفاء عامر، يحبها بشدة، وله منها ثلاث بنات.

مسلسل العملية صهللة



شارك الفنان محمود عبدالعزيز في المسلسل الإذاعي" العملية صهلله " في عام 2016 على راديو 9090، وشارك في العمل كل من سمير غانم ولطفي لبيب ومحمد محمود عبدالعزيز وعبدالله مشرف، تأليف محمد المحمدي وأحمد محيي وإخراج إيهاب منير.

نبذة عن محمود عبد العزيز



ولد الفنان محمود عبد العزيز في حي الورديان بمحافظة الإسكندرية في 4 يونيو عام 1946 لأسرة متوسطة الحال، وتخرج من كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، كما حصل على درجة البكالوريوس من كلية الزراعة، ثم درجة الماجستير في تربية النحل، حياته الخاصة كانت سرا بالفعل فلم يسمح لأحد بالاقتراب منها حتى عندما انفصل عن جيجي زويد زوجته الأولى وأم ولديه محمد وكريم بعد قصة حب وحياة زوجية استمرت 20 عاما

أبرز أعمال محمود عبد العزيز



تنوعت أدوار محمود عبد العزيز بين الشاب الوسيم والأب الحنون والكوميدي الرائع والشرير الخطير والجاسوس، وعميل المخابرات البارع، وأبرز تلك الأعمال "مع حبي وأشواقي"، "إبراهيم الأبيض"، "كفاني يا قلب"، "الشقة من حق الزوجة"، "إعدام ميت"، "وضاع العمر يا ولدى"، "البنات عايزه إيه"، "إعدام طالب ثانوي"، "جري الوحوش"، "العار"، "تزوير في أوراق رسمية"، "الكيف"، "الكيت كات"، "الساحر"، لم تقل أهمية أدورا الفنان الراحل محمود عبد العزيز التليفزيونية، أهمية عن أدواره في السينما والأفلام، حيث قدم محمود عبد العزيز العديد من الأدوار العبقرية التي سلبت لب المشاهد العربي مثل: "الدوامة"، "البشاير"، و"محمود المصري"، والدور الذي نجح بشكل غير مسبوق في مسلسل "رأفت الهجان"، حيث جسد الشخصية السياسية من خلال ملف المخابرات المصرية، افلام:" الكيت كات، البحر بيضحك ليه، العار، الصعاليك، البريء، الكيف، جري الوحوش، الساحر، الكيت كات، الشقة من حق الزوجة، أبو كرتونة، ليلة البيبى دول،إبراهيم الابيض