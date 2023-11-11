انت الان تتابع خبر بعد أزمته مع محمد سلام.. لن تصدق كم بلغ أجر بيومي فؤاد في مسرحية موسم الرياض!!..والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس -فجرت مصادر فنية ضجة بكشفها عن أجر الفنان بيومي فؤاد نظي مشاركته في موسم الرياض، والتي أثارت ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي الساعات الماضية.

وقالت المصادر إن بيمي فؤاد يحصل على 50 ألف دولار عن كل عرض يومي في المسرحية، حيث أن تعاقده على العرض باليوم وليس بمبلغ إجمالي.

كما أن بيومي فؤاد يشارك في مسرحية أخرى تحمل اسم “تطبق الشروط والأحكام” يقوم ببطولتها أكرم حسني وتعرض ضمن موسم الرياض، وسيحصل بيومي فؤاد على نفس المبلغ يوميًا.