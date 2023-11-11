في ذكرى وفاته.. تعرف على قصة زواج محمود عبد العزيز

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم 11 نوفمبر ذكري وفاة الفنان محمود عبد العزيز، الذي كان يعاني من سرطان الفك، ليتم استئصاله جراحيا ثم تتوالى النكسات الصحية ويتأثر بها نفسيا فتزداد شراسة المرض في بنيانه وتعاود رحلة الألأم الماضية ليرقد فترة طويلة في المستشفيات، لتنتهي رحلته مع المرضى والحياة أيضا من داخل مستشفى الصفا في القاهرة، ترك في نفوس الأجيال رصيد كبير من الفن والعطاء، قبل ان يرحل عن عالمنا عام 2016 عن عمر يناهز الـ70 عاما بعد رحلة قاسية مع المرض.

نشأة وقصة زواج محمود عبد العزيز



ولد الفنان محمود عبد العزيز فى حي الورديان بمحافظة الإسكندرية في 4 يونيو عام 1946 لأسرة متوسطة الحال، وتخرج من كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، كما حصل على درجة البكالوريوس من كلية الزراعة، ثم درجة الماجستير في تربية النحل، تزوج محمودعبد العزيز مرتين الأولى من السيدة جيلان زويد، والثانية من بوسي شلبي، وأنجب منها ولدين، محمد وكريم، ورغم قصة الحب التي جمعت بين محمود عبد العزيز وزوجته جيجي زويد، إلا أن الخلافات بينهما وصلت إلى الانفصال في عام 1998بعد 20عامًا من الزواج.

أبرز أعمال محمود عبد العزيز



تنوعت أدوار محمود عبد العزيز ما بين الشاب الوسيم والأب الحنون والكوميدي الرائع والشرير الخطير والجاسوس، وعميل المخابرات البارع، وأبرز تلك الأعمال "مع حبي وأشواقي"، "إبراهيم الأبيض"، "كفاني يا قلب"، "الشقة من حق الزوجة"، "إعدام ميت"، "وضاع العمر يا ولدى"، "البنات عايزه إيه"، "إعدام طالب ثانوي"، "جري الوحوش"، "العار"، "تزوير في أوراق رسمية"، "الكيف"، "الكيت كات"، "الساحر"، لم تقل أهمية أدورا الفنان الراحل محمود عبد العزيز التليفزيونية، أهمية عن أدواره في السينما والأفلام، حيث قدم محمود عبد العزيز العديد من الأدوار العبقرية التي سلبت لب المشاهد العربي مثل: "الدوامة"، "البشاير"، و"محمود المصري"، والدور الذي نجح بشكل غير مسبوق في مسلسل "رأفت الهجان"، حيث جسد الشخصية السياسية من خلال ملف المخابرات المصرية.

نبذة عن حياة محمود عبد العزيز



حياته الخاصة كانت سرا بالفعل فلم يسمح لأحد بالاقتراب منها حتى عندما انفصل عن جيجي زويد زوجته الأولى وأم ولديه محمد وكريم بعد قصة حب وحياة زوجية استمرت 20 عاما، وحتى عندما تزوج الإعلامية بوسي شلبي لم يتم إعلان الخبر إلا بعد فترة طويلة من الزواج، ما لا يعرفه الكثيرون أن الفنان الراحل تعرض للطرد من منزل والده عندما علم الوالد أن ابنه يعمل بالفن لكنه استمر حتى بزغت نجوميته وحصل على ثقة ورضا والده الذي طالبه باختيار أدوار تليق به وباسم العائلة، واستطاع أن يحفر لنفسه مكانة في الوسط الفني حتى أُطلق عليه لقب ساحر السينما، في لقاءٍ صحفي معه كشف الفنان الراحل عن نصائح والده له بعد الشهرة والنجومية، فقال إن والده طلب منه أن يراعي الله في تصرفاته وأعماله وألا يؤدي دورا أو عملا يسيء لسمعة العائلة، كما حذره والده من النساء وطالبه بالزواج مبكرا حرصا عليه.