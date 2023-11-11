30 نوفمبر.. مدحت تيخا يشارك طارق العلي في مسرحية «ممية ولدي»

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقد الفنان الكويتي طارق العلي مع شركة تذكار للإنتاج الفني على عرض أحدث أعماله المسرحية بعنوان «ممية ولدي» أو باللهجة المصرية «ببرونة ابني» وذلك على مسرح عبد العزيز ناصر في سوق واقف، يوم الخميس 30 نوفمبر الجاري بدولة قطر الشقيقة.

أبطال المسرحية



ويشارك ببطولة عرض «ممية ولدي» الفنان المصري مدحت اسماعيل الشهير بـ تيخا، بالإضافة إلى مجموعة من الممثلين العرب: الاماراتي جمعة علي، البحريني حسن محمد، محمد عاشور، شهد سلمان، فيصل السعد، امير مطر، محمد الوزير، والمسرحية تأليف عيسى احمد، ومن اخراج ناصر البلوشي.



وصرح الفنان مدحت اسماعيل إنه سعيد بهذه التجربة خاصة بعد نجاح التعاون مع شركة فروغي للفنان طارق العلي في مسلسل «فنطاس» في موسم رمضان الماضي.



وكشف «تيخا» عن قصة عرض «ممية ولدي» حيث يدور حول قيام شخصية «ابو مرجان» برحلة سفر هو وصديقه «ابو صقر» لمساندة ابنه «مرجان» الذي يدرس في الخارج ويعيش مع صديقه «بدر»، وحين يلتقي ابو مرجان وابو صقر بوالدة بدر الارملة الثرية يبدأ كل منهما بالتودد لها، وتتوالى الاحداث في إطار كوميدي اجتماعي شائق ملئ بالمفاجآت عن حياة الشباب المغتربين خارج الوطن.



الجدير بالذكر ان مسرحية «ممية ولدي» ستعرض بعد موسم الرياض في قطر بالفترة من 30 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر المقبل تحت رعاية «تذكار» في إطار عمل الشركة على تنظيم الفعاليات الفنية والثقافية المميزة والناجحة التي اعتاد الجمهور الخليجي عليها.



