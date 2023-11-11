الفنان محمود حميدة يُلقي أبيات شعر لدعم غزة على مسرح نقابة الصحفيين

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أحمد جودة - القاهرة - ألقى النجم محمود حميدة بعض الأبيات الشعرية لفسلطين، من مسرح نقابة الصحفيين، أثناء مشاركته في اليوم التضامني لدعم الشعب الفلسطيني التي نظمته نقابة الصحفيين اليوم السبت.

فعاليات اليوم التضامني مع الشعب الفلسطيني

وتضمن اليوم عددًا من الفعاليات الفنية والثقافية، منها ورشة للأطفال (ارسم مع فلسطين) مع الفنانة التشكيلية فاطمة أبو دومة، وكلمات عدد من الكتّاب والفنانين، منهم الفنان محمود حميدة، والروائية والكاتبة سلوى بكر، وقراءة لرواية الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلى (تفصيل ثانوى) تلقيها كل من منى سلمان، وسها النقاش، ومنى الشايب.

وكان الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، دعا المشاركين في اليوم التضامني مع الشعب الفلسطيني بمقر النقابة، للوقوف دقيقة إجلال وتقدير لصمود الشعب الفلسطيني.

وكان من ضمن الحضور النجم محمود حميدة، والدكتور زياد بهاء الدين، الخبير الاقتصادي، ونائب رئيس الوزراء الأسبق، والكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، سكرتير عام الصحفيين، والكاتبة سلوى بكر والكاتبة أهداف سويف وعدد كبير من الصحفيين المشاركين.

فعاليات اليوم التضامني مع الشعب الفلسطيني

وتضمن اليوم عددًا من الفعاليات الفنية والثقافية، منها ورشة للأطفال (ارسم مع فلسطين) مع الفنانة التشكيلية فاطمة أبو دومة، وكلمات عدد من الكتّاب والفنانين، منهم الفنان محمود حميدة، والروائية والكاتبة سلوى بكر، وقراءة لرواية الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلى (تفصيل ثانوى) تلقيها كل من منى سلمان، وسها النقاش، ومنى الشايب.