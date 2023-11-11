نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاته.. معلومات لا تعرفها عن محمود عبد العزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل اليوم ذكري وفاة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، الذي توفى يةم 11نوفمبر، ترك في نفوس الأجيال رصيد كبير من الفن والعطاء، قبل ان يرحل عن عالمنا عام 2016 عن عمر يناهز الـ70 عاما بعد رحلة قاسية مع المرض، حيث كان يعاني من سرطان الفك، ليتم استئصاله جراحيا ثم تتوالى النكسات الصحية ويتأثر بها نفسيا فتزداد شراسة المرض في بنيانه وتعاود رحلة الألأم الماضية ليرقد فترة طويلة في المستشفيات، لتنتهي رحلته مع المرضى والحياة أيضا من داخل مستشفى الصفا في القاهرة.وفي السطور التالية نعرض لكم معلومات لا تعرفها عن محمود عبد العزيز في ذكرى وفاته.

معلومات لا تعرفها عن محمود عبد العزيز



1. ولد محمود عبد العزيز في 4 يونيو 1946.

2. نشأ محمود عبد العزيز في حي الورديان غرب الإسكندرية وكان ينتمي إلى أسرة متوسطة.

3. تعلم محمود عبد العزيز في مدارس حي الورديان، إلى أن انتقل إلى كلية الزراعة جامعة الإسكندرية.

4. حصل محمود عبد العزيز على بكالوريوس الزراعة من جامعة الإسكندرية عام 1966.

5. بدأ محمود عبد العزيز ممارسة هواية التمثيل من خلال فريق المسرح بكلية الزراعة.

6. بعد تخرجه حصل على درجة الماجستير في العلوم الزراعية.

7. كما حصل على درجة الماجستير في تربية النحل.

8. انطلقت حياة محمود عبد العزيز الفنية بداية من التليفزيون، إذ إنه شترك مع (محمود ياسين) و(نيللى) فى مسلسل (الدوامة) من إخراج (نور الدمرداش).

9. كما بدأت علاقة محمود عبد العزيز بالسينما عام 1974 فى فيلم (الحفيد).