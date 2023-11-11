نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفنان محمود حميدة يبكي على شهداء غزة خلال مشاركته بفعّالية للتضامن بنقابة الصحفيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الفنان محمود حميدة، إن فلسطين شهدت اعتداءً منذ ما يقارب عامين، وكعادة الميان الصهيوني إسرائيل قتل الكثيرين من الأبرياء، وفي ذلك الوقت تمنّى أن يكون في صفوف المحاربين الفلسطينيين وواحدًا منهم، ولكن نظر إلى حاله فحزن ودخل في حالة بكاء.

وأضاف خلال مشاركته بفعّاليات اليوم التضامني، الذي تنظّمه نقابة الصحفيين المصريين، اليوم، أنه وجد أمامه قصيدة الحمل الفلسطيني لفؤاد حداد، متابعًا: “لا أريد البكاء مرة أخرى، ولكن هو غناء نزف به شهدائنا إلى جنة الخلد، وغناء للمقاومة الفلسطينية، والأراضي الفلسطينية”.