8 أشرار شاركوا في مسلسل المداح.. آخرهم فتحي عبدالوهاب

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أحمد جودة - القاهرة - ينتظر الجمهور مسلسل المداح بجزء جديد في دراما رمضان، يستعد صناع العمل لتقديم جزء رابع، استمرارًا للنجاح الذي حققه العمل طوال السنوات الثلاثة الماضية، وردود الأفعال التي نالها أيضا بداية من أحداثه، والنجوم المشاركين فيه.

8 أشرار شاركوا في مسلسل المداح

و جمع مسلسل المداح بـ أجزائه الثلاثه مجموعة كبيرة من النجوم، الذين توهج بعضهم في أداء أدوار الشر، ويبدو أن الفنان فتحي عبدالوهاب سوف يصبح أحد أبرز الوجوه المنضمة لقائمة أشرار سلسلة المداح.

فتحي عبد الوهاب في المداح4

تعاقد النجم فتحي عبدالوهاب مؤخرًا على المشاركة في الجزء الرابع من مسلسل المداح، من المقرر أن يجسد ضمن الأحداث شخصية دكتور في الإعجاز العملي بـ القرآن، ومن المفترض أن يبدأ تصوير مشاهدة خلال الأيام القادمة.

سهر الصايغ "مليكة" في المداح1

وكان في مقدمة أشرار مسلسل المداح هي الفنانة سهر الصايغ التي قدمت دور مليكة في الجزء الثاني من العمل الذي عرض على قناة mbc مصر، وحمل عنوان أسطورة الوادي، وقدمت الصايغ دور شيطانة تتلاعب بصابر المداح رغم مواجهته لها ومحاولته الابتعاد عن سيطرتها.

كمال أبو رية وأحمد وفيق في المداح2

وظهر في الجزء الثاني لمسلسل المداح، عدد من النجوم في دور الشر، في مقدمتهم كمال أبو رية بعدما جسد شخصية أبو الخير، ودخل كذلك في مواجهة مع صابر عقب زواجه من أخته هبة، بينما كانت المواجهة الأكبر مع أحمد وفيق الذي ظهر كضيف شرف، وأيضا بدور الشيطان الذي كشف للجمهور عن كيف أثر في حياة صابر، وساهم بقوة في امتلاكه النفوذ والمال.

ثلاث نجوم في دور الشر للمداح3

شكل المداح 3 "أسطورة عشق"، بروز عدد من النجوم في أدوار الشر، في مقدمتهم محمد رياض، الذي جسد دور الشيطان هايم الساعي بشكل مستميت للسيطرة على صابر والضغط عليه، لكي يقبل الخطط التي تم وضعها من قبل رفقائه، وفي مقدمتهم هند بنت الأحمر التي قدمت دورها الفنانة لوسي، والتي وضعت كافة الأفكار لإسقاط صابر عن طريق تشكيكه في نسب ابنه، بالإضافة للمخاطر التي جعلتها تحيط بعائلته، ايضا الظهور المميز في دور الشر لـ رانيا فريد شوقي، وتقديم دور أحلام المتحالفة مع عالم هذا العالم الخفي لإسقاط صابر.

من هم طاقم عمل مسلسل "المداح" ؟

ويذكر انمسلسل "المداح "من بطولة الفنان حمادة هلال والفنانة هبة مجدي، ونخبة كبيرة من الفنانين والنجوم منهم، عفاف رشاد «والدة صابر»، خالد سرحان «شقيقه حسن»، يسرا اللوزي، أحمد ماهر، سلمى أبو ضيف، محمد رياض، عبد العزيز مخيون، خالد زكي، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.