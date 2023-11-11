نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى رحيله.. ممثلات قدمن أعمالًا مع محمود عبد العزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يصادف في مثل هذا اليوم ذكرى وفاة الفنان محمود عبد العزيز، الذي والذي توفى يوم 11نوفمبر، حصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة الإسكندرية عام 1966، ثم على درجة الماجستير في العلوم الزراعية، حيث بدأ رحلته الفنية من مسلسل " الدوامة " مع المخرج نور الدمرداش.



وتألق محمود عبد العزيز في عدة أعمال فنية من السينما والدراما، ومن أبرز أفلامه:" الكيت كات، البحر بيضحك ليه، العار، الصعاليك، البريء، الكيف، جري الوحوش، الساحر، الكيت كات، الشقة من حق الزوجة ، أبو كرتونة، ليلة البيبى دول،إبراهيم الأبيض" وغيرها، ومن أبرز مسلسلاته:" رأفت الهجان،باب الخلق، جبل الحلال،راس الغول،محمود المصري".

نجلاء فتحي



شاركت الفنانة نجلاء فتحى مع الفنان محمود عبدالعزيز في خمسة أفلام هي:" وداعًا للعذاب، أقوى من الأيام، حب لا يرى الشمس، أنا فى عينيه ١٩٨١ وعفوًا أيها القانون ".

ميرفت أمين



شارك الفنان محمود عبدالعزيز مع الفنانة ميرفت أمين في سبعة أفلام منهم: " غابة من السيقان، الحفيد ، يوم الأحد الدامى ، خطايا الحب ، حساب السنين، تزوير في أوراق رسمية ، الدنيا على جناح يمامه ".

نورا



شاركت الفنانة نورا الفنان مع محمود عبدالعزيز فى 8 أفلام منها:" الشياطين، الأبالسة، العار، السفاحين ، ولكن شيئًا ما يبقى ، الكيف، جرى الوحوش ، نهر الخوف".

يسرا



شاركت الفنانة يسرا مع الفنان محمود عبدالعزيز في 8 أفلام هي:" شباب يرقص فوق النار، شيطان الجزيرة، عشاق تحت العشرين، السفاحين، درب الهوى، الصعاليك ، الجوع ، سكة الندامة ".



سهير رمزي



شاركت الفنانة سهير رمزى مع الفنان محمود عبدالعزيز فى ثمانية أفلام هى:" وجهًا لوجه، مع حبى وأشواقى، قلوب فى بحر الدموع ، إمرأة فى دمى، الدرب الأحمر ، البنات عايزه إيه، إعدام طالب ثانوى، ليال".

إلهام شاهين



شاركت إلهام شاهين مع الفنان محمود عبدالعزيز فى ستة أفلام هي:" العار ، البريء، دنيا عبدالجبار ، الجنتل، هارمونيكا ، سوق المتعة ".



سعاد حسني



شارك الفنان محمود عبدالعزيز مع الفنانة سعاد حسنى فى ثلاثة أفلام هى:" شفيقة ومتولى، المتوحشة ، الجوع ".



نبيلة عبيد



شاركت الفنانة نبيلة عبيد الفنان مع محمود عبدالعزيز في أربعة أفلام: "ولا يزال التحقيق مستمرًا ، العذراء والشعر الأبيض ، أرجوك إعطنى هذا الدواء، أبناء وقتله ".



نيللي



كما شاركت الفنانة نيللى مع الفنان محمود عبدالعزيز في ثلاثة أفلام هي "البنت الحلوة الكدابة ، طائر الليل الحزين، عيب يالولو.. يالولو عيب ".



آثار الحكيم



قدم الفنان محمود عبدالعزيز مع الفنانة آثار الحكيم ثلاثة أفلام هى: " مملكة الهلوسة ، فقراء لا يدخلون الجنة ، قانون إيكا ".



ليلى علوي



كما قدم محمود عبدالعزيز مع ليلى علوى خمسة أفلام:" إعدام ميت، الرجل يحب مرتين، خليل بعد التعديل ، ياعزيزى كلنا لصوص ، ليلة البيبى دول