مصطفى غريب ينضم لفيلم شمس الزناتي والتصوير قريبًا

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل صناع فيلم شمس الزناتي التحضيرات النهائية للعمل من أجل الإعلان عن بداية التصوير، تعاقد مصطفى غريب مؤخرًا على الإنضمام للعمل الذي يقوم ببطولته محمد إمام، أمينة خليل، عمرو عبدالجليل، أحمد داش، أحمد خالد صالح، طه دسوقي، وأحمد عبدالحميد ومن تأليف محمد الدباح وإخراج عمرو سلامة.

مصطفى غريب مع محمد إمام للمرة التانية

كما شارك مصطفى في فيلم اللعب مع العيال، بطولة محمد إمام ويشارك فيه أسماء جلال، باسم سمرة، بيومي فؤاد، ويزو، ومحمود السيسي، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة، وإنتاج هشام عبدالخالق وآلاء لاشين، ويعرض الفيلم في موسم عيد الأضحى المبارك لعام 2024؛ وذلك بسبب عدم لحاقه موسم عيد الفطر، يجسد محمد إمام في الفيلم دور مدرس مادة التاريخ ويطلب نقله لإحدى المدارس في الصحراء، وتجمعه قصة حب بينه وبين أسماء جلال، تدور أحداث العمل في إطار كوميدي لايت.



أحدث أعمال مصطفى غريب

ومن ناحية اخري، عرض لـ مصطفى مؤخرًا فيلم العميل صفر، بطولة أكرم حسني ومن تأليف وائل عبدالله وإخراج كريم العدل، وشارك فيه بيومي فؤاد، محمد أوتاكا، فاطمة البنوي، إسماعيل فرغلي، منذر ريحانة تأليف وائل عبدالله وإخراج كريم عدل.

كما ظهر غريب ضيف شرف في فيلم وش في وش، لـ محمد ممدوح، والذي ينافس حاليًا كذلك على صدارة شباك التذاكر، ويشارك في بطولته أمينة خليل، بيومي فؤاد، أحمد خالد صالح، أنوشكا، وأسماء جلال، والعمل من تأليف وإخراج وليد الحلفاوي وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.

اخر اعمال مصطفى غريب

‏



ويذكر أن آخر أعمال مصطفى غريب في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل الكبير أوي، الجزء السابع، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وشارك فيه محمد سلام، رحمة أحمد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، حاتم صلاح، وقدم مصطفى دور العترة ابن الكبير (أحمد مكى) خلال الأحداث واستكمل الشخصية في الجزء السابع خلال شهر رمضان الماضى، وأصبح غريب من الأسماء المطلوبة في معظم الأعمال الكوميدية حاليًا.

كما شارك مصطفى غريب في فيلم "إبن الحاج أحمد" مع شيكو والذى انطلق في موسم عيد الفطر، ويشارك في بطولة الفيلم سيد رجب، رحمة أحمد، صبرى فواز، محمد لطفى، عايدة رياض، إسماعيل فرغلي، وهو فكرة عمرو سلامة، سيناريو وحوار محمد المحمدي وأحمد محيي، وشارك فى السيناريو فادى أبو السعود وإخراج معتز التونى.