نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على شخصية باسم سمرة يجسد شخصية في مسلسل العتاولة رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد الفنان باسم سمرة مؤخرًا على المشاركة في مسلسل العتاولة، مع أحمد السقا، سيظهر بشخصية شرير، كما قدم في مسلسل بابا المجال، العام الماضي وكان من بطولة مصطفى شعبان.



أبطال مسلسل العتاولة

مسلسل العتاولة، بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، مي كساب، حنان سليمان، هدى الإتربي وتواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل الإعلان عن بداية التصوير المقرر له في الشهر الحالي، والعمل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.

أحداث مسلسل العتاولة

وتدور أحداث العمل في إطار شعبي اجتماعي، وتواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية ترشيح والتعاقد مع باقي النجوم المشاركين في العمل، ومن المتوقع أن يضم كوكبة كبيرة من الممثلين.





أحدث أعمال باسم سمرة



ومن ناحية اخري، يشارك الفنان باسم سمرة النجم محمد إمام في فيلمه اللعب مع العيال والمقرر عرضه في عيد الفطر المقبل ويشاركه البطولة كلٍ من أسماء جلال، بيومي فؤاد، ويزو، مصطفى غريب، ومحمود السيسي، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة، وسافر المخرج شريف عرفة، رفقة عدد من أبطال العمل إلى عدد من محافظات مصر للتصوير فيها، وكان على رأسها مدينة الغردقة، أيضا في فيلم جديد وهو “كتف قانوني” وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي من خلال تناول بعض القضايا الاجتماعية التي تدور في الشارع المصري وتأثيرها على المجتمع.

اخر اعمال باسم سمرة

ويذكر ان اخر اعمال باسم سمرة هو بطولة مسلسل بابا المجال، مع مصطفى شعبان، وكان من إخراج أحمد خالد موسى، وشارك فيه كل من سوسن بدر، رياض الخولي، أحمد ماهر، محمد نجاتي، جومانا مراد، سهر الصايغ، وكان ينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الشعبية.

كما شارك في مسلسل سفاح الجيزة واستطاع أن يجذب إليه الجمهور ويتصدر التريند منذ بداية عرض أولي حلقاته، المسلسل هو مأخوذ عن قصة حقيقية حدثت بالفعل في محافظة الجيزة في عام 2021، وقد أشعلت تلك القضية الرأي العام حتي تم الحكم على ذلك السفاح بالإعدام، هو من المسلسلات التي تندرج تحت قائمة المسلسلات القصيرة حيث تتكون حلقاته من 8 حلقات فقط.

وايضا شارك في فيلم البعبع، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن لايت، ويجسد كرارة خلال الأحداث شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام اسمه "سلطان" يواجه مع صديقه سوكا عديدًا من المواقف، الفيلم بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، بالإضافة إلى عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي