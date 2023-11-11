نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد سرحان: "صفحتى ذات العلامة الزرقاء هى الصفحة الرسمية الوحيدة لي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعرضت صفحة الفنان خالد سرحان للإختراق للمرة الثانية خلال الفترة القليلة الماضية، وتم نشر بعض التدوينات ثم حذفها، والعودة مرة اخرى لنشر تعليقات لم ينشرها بنفسه.

خالد سرحان يؤكد على صفحته الرسمية ذات العلامة الزرقاء

ومن جانبه أعرب الفنان خالد سرحان في بيان رسمي عن استيائه الشديد مما حدث من عملية اختراق لصفحته للمرة الثانية، مؤكدًا أن تصريحاته أو تعليقاته التي تخرج منه مباشرة ليس لها مصدر على السوشيال ميديا الا صفحته الرسمية الموثقة ذات العلامة الزرقاء.

خالد سرحان



وأوضح خالد في بيانه الصحفي أنه سوف يلجأ للمساءلة القانونية لكل من ينقل أخبارًا عنه بعيدة عن صفحته الرسمية الموثقة، دون أن يتصلوا به للاستفسار أو تأكيد ما يتم كتابته على أي صفحات اخرى غير صفحته ذات العلامة الزرقاء.

آخر أعمال الفنان خالد سرحان

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان خالد سرحان فيلم “ أولاد كريم الجزء الثاني” وشارك في بطولة الفيلم الفنان مصطفى قمر والفنانة داليا البحيري والفنانة علا غانم والفنانة بسمة والفنانة بشري ومجموعة من الشباب