كيف يمكن للبشر أن يكونوا بلا قلب.. استياء إيمان العاصي بسبب أزمة فلسطين

القاهرة - محمد ابراهيم - قامت إيمان العاصي بنشر مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لرجل كبير وهو يوجه رسالة إلى بايدن وبلينكين.

منشور إيمان العاصي

وكتبت إيمان العاصي عليه معلقة: كيف يمكن للبشر أن يكونوا بلا قلب إلى هذا الحد لدرجة أنهم يقتلون الأبرياء ويسمعون صراخهم وهم يموتون.

إيمان العاصي تطالب باغاثة الشعب الفلسطيني

كما نشرت مقطع فيديو لاستغاثات بعض الأشخاص عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتبت عليه قائلة: يا عالم دي استغاثات ارواح عايشين في البلد اللي علي حدود بلدنا بظبط استغاثة من فوق الارض مش من غواصه في البحر ولا مركب في الفضاء صعب نوصلهم وننقذهم …مش معقول اللي بيحصل بجد حرام إسرائيل انذرت دلوقتي باخلاء جميع المستشفيات في مستشفي من المستشفيات المسعفين سابوا ١٥٠ طفل لوحدهم تحت تهديد السلا ح السكوت دا مرعب ومزل



إيمان العاصي تطلب إغاثة الأطفال

خرجوا الأطفال ارجوكم بس الأطفال ارحموهم والنبي خرجوهم كلهم لينا احنا طيب انتوا ازاي كده قلوبكم عقولكم من ايه ازاي قادرين تماطلوا كدا ازاي قاعدين مستنيين انتم ازاي بتناموا عرب ايه وعربة ايه واديان ايه بس الوضع مش وضع دبلوماسية يا عالم انتم مافيش فيكم رجالة الولاد محروقين وجعانين وعطشانين وخايفين عارفين يعني ايه جوع وعطش ارجوكم خرجوا الأطفال بس ارجوكم كفاية جباروت عارفة أنكم مش مشاعركم هي اللي بتحركم وعارفة إنه ا حاجة تافهة عندكم بس ارحموا صرخة الاطفال بس.

آخر أعمال إيمان العاصي

يذكر أن آخر أعمال إيمان العاصي كان مشاركتها في مسلسل جعفر العمدة الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2023 والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه في الموسم، وكان المسلسل من بطولة محمد رمضان، إيمان العاصي، منة فضالي، هالة صدقي، مي كساب، أحمد داش، أحمد فهيم، عصام السقا، دعاء حكم، جوري بكر، منذر رياحنة، طارق النهري، مجدي بدر، وتأليف وإخراج محمد سامي.