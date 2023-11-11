أصالة تصدم الجميع بظهورها بهذا الشكل وحافية القدمين على مسرح حفل روائع بليغ حمدي؟

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الرياض - روايدا بن عباس - صدمت الفنانة أصالة الجمهور بظهورها على المسرح ضمن فعاليات حفل روائع بليغ حمدي، الذي أقيم على مسرح أبو بكر سالم بموسم الرياض.

وفي البداية ظهرت أصالة بفستان أبيض اللون على عكس باقي زميلاتها في هذ الليلة اللاتي لجأن إلى اللون الأسود والغوامق في أول ظهور لهن على المسرح منذ فترة.

استهلت أصالة الفقرات الغنائية على مسرح أبو بكر سالم التي بدأت حوالي التاسعة مساء الخميس، ثم اختفت تماما ليظهر باقي نجوم الليلة تباعا، وظهرت في فيديوهات من الكواليس وقد بدلت ملابسها تماما.

ولكن بشكل مفاجيء عادت أصالة إلى المسرح في ختام الليلة لتقديم أغنية أخرى من ألحان بليغ حمدي، وارتدت نفس الفستان مرة أخرى، ولكنها فضلت الظهور حافية القدمين.

الجدير بالذكر ان الموقع الرسمي لمسرح بنش مارك نشر مقاطع فيديو ترصد وصول نجوم “روائع بليغ حمدي” إلى الرياض استعدادا لحفل الخميس، ومن أبرزهم الفنان صابر الرباعي ، وأنغام ونانسي عجرم، ومن المقرر أن يقام الحفل مساء الخميس على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد رياض سيتي ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.