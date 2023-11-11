نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علاء مرسي يعلق على أزمة بيومي فؤاد: "الفنان زي الدكتور واحنا مش في إيدنا حاجة غير الدعاء" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الفنان علاء مرسي عن الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها الفنان بيومي فؤاد بسبب تصريحاته النارية في موسم الرياض عن الفنان محمد سلام.



وقال علاء مرسي عن بيومي فؤاد: " راجل بيشتغل شغلته، أومال يطلعوا يعملوا إيه على المسرح، معروف الفترة دي إن المسرح كوميدي، وفيه مسرحيات كوميدية بتتعرض في مصر، وكل واحد يقول ويتكلم وخلاص، كل واحد حر يشتغل أو لأ دي مسألة بتاعته في الآخر المواضيع مش كده، المفروض نتكلم عن اللي جاي وعن شباب فلسطين اللي ضاع، والفنان زي المحامي والدكتور والمهندس".

وأردف علاء:" زمان أيام حرب أكتوبر كانوا بيعملوا أوبرتات عن أكتوبر ويحمسوا الناس، وإحنا مش في إيدنا حاجة غير أننا ندعي ليهم إحنا مش في ايدنا نروح غزة ونحارب.. ليه رابيطن الشغل باللي بيحصل في غزة ده شيء مالهوش علاقة، المفروض ندعي ليهم ونخلي قلوبنا معاهم وما نتكلمش على الناس لأ نتكلم على غزة يا رب يحميهم وينصرهم وأنا بدعم غزة والدم اللي هناك والأطفال".



بيومي فؤاد يتصدر التريند

آثار الفنان بيومي فؤاد جدلًا واسعًا، وتصدر محرك البحث “جوجل” بعد عدة تصريحات له، بعد انتشار فيديو له يهاجم فيه زميله الفنان محمد سلام، ذلك جاء بعد قرار محمد سلام بانسحابه وعدم مشاركته في مسرحية "زواج اصطناعي" التي تُعرض في موسم الرياض تضامنًا مع أحداث غزة.

وكان قد تعرض بيومي فؤاد لانتقادات لاذعة من قبل الجمهور، ومن عدد من نجوم الوسط الفني والإعلاميين عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومن أبرزهم المخرجة كاملة أبو ذكري والفنانة لبني ونس، ووفاء مكي، المؤلف عبد الرحيم كمال، والإعلامية مفيدة شيحة، عمر حسن يوسف، وغيرهم من نجوم الفن.

كما تعرض بيومي فؤاد لحملة شرسة وحملات للمطالبة بمقاطعه أعماله بعد تصريحاته في موسم الرياض أثناء عرض مسرحيته "زواج إصطناعي"، وخسارة أكثر من 900 ألف متابع.

بيومي فؤاد يهاجم محمد سلام



وكان قد انتقد بيومي فؤاد لموقف محمد سلام وانسحابه من موسم الرياض 2023 قبل ساعات من افتتاحه، وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، تصريحات منسوبة لـ فؤاد يتحدث فيها عن الفنان محمد سلام، جاء فيها: "على فكرة محمد سلام ما مشيش عشان الفيديو والهبل ده.. أنا اللي مشيته"، وأثارت تلك التصريحات جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أن الفيديو المتداول خلال العرض المسرحي، لم يؤكد هذه التصريحات وظهر خلاله يحمل ميكروفونًا خلال العرض المسرحي وأثناء تقديمه لزملائه وتحية الجمهور.

ثم أكمل بيومي فؤاد حديثه للجمهور، قائلًا: “مش جايين نضحككم.. نحن نقدم الفن المصري، وأنتم تحترمونا ونحترمكم جدًا.. عظيم لو أنا”. اخرج واتصور مع شاب أو امرأة سعودية وهي تعلم أنني مصري. بشرف بلدي.. محمد أنور رجل أنقذ موقفا وقاده.. أنا فنان مصري ولي الشرف.. جئت إلى المملكة العربية السعودية لي الشرف.. نعمل بجد ونقدم الفن، ولو كان الأمر هكذا، فهناك فنانين كثيرين من أيام نجيب الريحاني إلى محمد أنور كان يجب أن ينتحروا".



وأردف بيومي حديثه، قائلًا: "أولًا لمحمد سلام الذي اعتذر عن المسرحية: “من حقك أن تعتذر عن المسرحية، لكن ليس من حقك أن تخطئ في فنك”.