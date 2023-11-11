نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كندة علوش عن نزوح الفلسطينين: "مؤلم كمشهد الموت وأتمنى أن ينتهي هذا الكابوس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الفنانة كندة علوش عن حزنها الشديد جراء الأحداث التي مازالت تمر بها دولة فلسطين المحتلة، خاصةً بعد مشهد نزوح الفلسطينين.

فعلقت كندة علوش عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” قائلة:"مؤلمة مشاهد النزوح كمشاهد الموت أو أكثر مجبرين على الرحيل.. وجوه متعبة وحزينة تجرجر حيواتها ومنازلها وقصصها خيباتها وأفراحها خلفها.. تعيد للذاكرة مشاهد النزوح الفلسطيني في 48 ومشاهد النزوح السوري.. أتمنى أن ينتهي هذا الكابوس نهاية سعيدة ولكني لا أدرك كيف، غزة تُباد‬⁩".

ودائمًا تحرص الفنانة كندة علوش على دعم القضية الفلسطينية، ففي وقت سابق علقت عن الأحداث التي تمر بها غزة عبر حسابها على موقع “أكس” قائلة:" نعمل حملة دعاء لغزة فياريت تعيدوا نشر هذا الدعاء (سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم احم غزة واهلها اللهم بردًا وسلامًا على غزة واهلها)،ليوصل لأكبر عدد من الناس.

كندة علوش تعبر عن استيائها بسبب استشهاد عائلة الصحفي وائل دحدوح

كما علقت كندة علوش على استشهاد عائله الصحفي الفلسطيني وائل دحدوح عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام، وكتبت كندة علوش: "الألم يأخد أشكال اقصى حتي يستحيل احتماله الله يصبر قلبك ويقويك".

هكذا دعمت كندة علوش القضية الفلسطينية

أعربت الفنانة كندة علوش، عن حزنها الشديد لما يحدث في الشعب الفلسطيني، وذلك بعدما بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه لغزة، وذلك عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت كندة علوش صورة التضامن من دولة فلسطين وعلقت عليها قائلة: "أنا من جيل تربى على أن قضيتنا وحلمنا أن نرى فلسطين حرة أبية مستقلة، تتالت الآلام والخيبات خصوصًا علينا نحن السوريين لكن فلسطين دائمًا في القلب".

وأختتمت حديثها قائلة: "واليوم تجدد الجرح فأقل ما نفعل ان نرفع الصوت ونعلن الدعم ونساعد كل بما يستطيع ونحكي القصة للأجيال الجديدة من وجهة نظر أصحاب الحق كي يعرفوا أن الفرق بين الضحية والقتلة كالفرق بين النهار والليل".