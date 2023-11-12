أحمد مراد: "بكون في حالة من التقمص عيني دمعت في روايتي الرابعة"

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الكاتب أحمد مراد خلال مهرجان الشارقة بـ الإمارات، عن رواياته وكواليس كتابتها خاصةً كتابته لعدد من الروايات وعلى رأسهم رواية 1919.

وقال أحمد مراد في مهرجان الشارقة بـ الإمارات: “لو قولنا في روايات لازم تتقري في سن الـ 18 بيقروها ناس دلوقتي وهي عندها 13 سنة وفيها عنصر جريمة أو عنصر تاريخي وده بسبب الانفتاح الرهيب اللي حصل ومجال المنصات والروايات وده بيفتح مجال أكتر تحت مظلة الأدب”.

وأستكمل أحمد مراد حديثه قائلًا: “بكون في حالة من التقمص لما بكتب.. وعيني دمعت في روايتي الرابعة وأنا بكتب ساعات بيحصل اكتئاب في لحظة معينة ولازم يكون في اندماج وإنك تخرج من الحالة ده الصعب، وأجمل شيء في الكتابة أن يبقى في أسئلة أكتر من الإجابات ويبتدي القارئ يتسأل، والقراءة بالنسبالي عشيقة محتاجة وقت كإني أول مرة أقابلها”.

أحمد مراد يكشف تفاصيل “موسم صيد الغزلان”

كما كشف الكاتب أحمد مراد خلال لقائه في برنامج et بالعربي عن ملامح تحويل وكواليس روايته "موسم صيد الغزلان" لعمل سينمائي خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن التصوير من المقرر أن ينطلق العام المقبل 2024.

وقال مراد: "الفيلم اتكتب وهو في مرحلة الإنتاج الحالي.. وبيدور في المستقبل عام 2061 وفي دراسة كاملة ليه.. والتصوير هيبدأ السنة الجاية".

وعن سؤال هل النجم أحمد عز سيكون بطل الفيلم؟ تابع: "طبعًا من الممكن أن يكون أحمد عز بس شركة الإنتاج هي اللي لازم تعلن عن الممثل والمخرج وهذه التفاصيل.. بحبك يا أحمد وبحب اشتغل معاك.. وتجربة فيلم كيرة والجن كانت عظيمة جدا مع كريم عبد العزيز.. وشرف لي أن اشتغل معاك".