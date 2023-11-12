نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى منصور للفجر الفني: شخصية منير إختبار ومشاهدها صعبة ( حوار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - من نجوم جيله المتألقين في هذا الوقت الحالي، من شخصية الطبيب في مسلسل " بيت فرح" إلي شخصية " منير" في مسلسل " ورق التوت" الذي يعرض في الوقت الحالي وحقق نجاحًا ساحقًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتواصل دوت الخليج الفني مع الفنان مصطفى منصور ليحاورنا عن دوره في مسلسل " ورق التوت"

منير “ ورق التوت”



كيف تم ترشيحك للدور منير في مسلسل " ورق التوت" ؟



تم ترشيحي من قبل المخرج حسام علي، كان اختارني في إحدي العروض المسرحية لأفضل ممثل، وكان من المقرر أن أقوم بالمشاركة معاه في أعمال سابقة ولكن لم يكن لي دور فهذه الأعمال، وكان من نصيبي دور منير.

إشادات واسعة ومبهرة من الجمهور، هل كنت تتوقع ردود الأفعال على شخصية منير ؟

كنت أتوقع النجاح لأني اجتهدت وتعبت في الشخصية، ولكن كنت لا أتوقع هذه الردود الواسعة على شخصية منير وبوجه الشكر لكل شخص أسعدني بكلمة.

شخصية ياسمين عكس وشخصية منير بسيط وشعبي، فالطبقات مختلفة، فهل تري أن طبيعة العلاقات تتأثر بإختلاف الطبقات ؟



بالتأكيد يؤثر للغاية وخاصةً إذا كان هولاء الأشخاص متمسكين بالطبقة الخاصة به سواءً كانت طبقة شعبية أو طبقة كلاسيك، إلا في حالة التضحية من أجل الحب.

ما الرسالة التي تواجهها شخصية " منير " ؟

دوري يوجه عدة رسائل أبرزها إن الشباب المصريين لديهم أصول ومازالت محترمة ولا تتعدي على البنات ومخلصين ولديهم نخوة، والرسالة الأخري هي أن لا تفتح قلبك لشخص أو لحلم لا تستطيع تحقيقه، ويوجد رسائل أخري في الحلقات القادمة

منير “ورق التوت”

ما أصعب المشاهد التي واجهتك في مسلسل " ورق التوت" ؟



جميع المشاهد صعبة تقريبًا ٧٠٪، وخاصةً بعد تعرف منير على ياسمين وتحول هذا التعرف إلي حب، ومشهد تقديمي شخصية سيدة عندما كنت أقوم بالتمثيل أمام سامية وهي التي تجسد شخصيتها ثراء جبيل وكنت أقوم بدور سيدة وهي تقوم بدور راجل كان من أصعب المشاهد التي قدمتها، وفي الحلقات القادمة أيضًا يوجد مشاهد صعبة، وهذا العمل مهم جدًا بالنسبالي وإختبار وورشة تتضع في أرشيفي.

كلمنا عن كواليس العمل ؟



كواليس العمل كانت جيدة، لأن جميعًا أصدقاء غير الوسط، فكان يظهر هذه الصداقة والحب بينا ونقف بجانب بعضنا البعض عندما يكون احد مننا سوف يقوم بتصوير مشهد صعب ونقوم بدعم بعضنا البعض مثل ما كان يحدث في مسرح " الهواة"، فكانت سبب في نجاح العمل.



كلمنا عن مسرحية يوم عاصم جدًا ؟



مسرحية لايت كوميدي تناقش العصور القديمة قبل ظهور السوشيال ميديا، والحب والتواصل وجهًا لوجه وليس كسؤشيال فقط ومشاهدة التلفاز ولمة العائلة وكل شيء تم تغيره بعد ظهور السوشيال ميديا، المسرحية حققت نجاحًا ساحقًا برغم تم الافتتاح في ظروف صعبة ولكن كان يجب الافتتاح لأن البروفات بدأت منذ عام ويوجد أشخاص منتظرين الافتتاح حتي يقبضوا مرتباتهم وتفاصيل أخري.



ما رأيك في الأعمال القصيرة ؟



جيدة والأعمال القصيرة لها نكهة والأعمال الطويلة لها نكهة مختلفة.

ما الأفضل بالنسبالك الأعمال القصيرة أم الطويلة ؟



أنا أفضل الإثنين وأحب كل عمل يأخذ حقه، لا يمكن أن يكون عمل ذات ١٠ حلقات يتم زيادة حلقات فيه فسيكون ممل للمشاهد، والعكس صحيح أيضًا فالعمل ذات ٣٠ أو ٤٥ حلقة لا يمكن أن اضغطه في عدد حلقات قصيرة.

ما رأيك في دخول البلوجرز واليوتيوبر الفن هذه الفترة ؟



الفكرة في الموهبة، الموهبة هي التي تحكم حتي لو لدي عدد من المشاهدات أو المتابعين ولكن إذا لا يوجد موهبة فالجمهور سيمل ولا يوجد شئ جديد أقدمه.



ما الأعمال القادمة ؟

أشارك في حكاية " حدوتة منسية" مع الفنانة القديرة سوسن بدر والفنان محمد علي رزق والفنان محمود حجازي وسيطرح في شهر يناير المقبل، ويوجد فيلم ولكن سأعلن عنه في القريب العاجل

