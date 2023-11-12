نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للمرة الثانية.. اختراق الصفحة الرسمية بـ خالد سرحان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض الفنان خالد سرحان لتهكير حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك"، للمرة الثانية خلال الفترة القليلة الماضية، وتم نشر بعض التدوينات ثم حذفها، والعودة مرة أخرى لنشر تعليقات لم ينشرها بنفسه.



وفي سياق متصل أعرب الفنان خالد سرحان في بيان رسمي، عن غضبه الشديد مما حدث من عملية اختراق لصفحته للمرة الثانية، مؤكدًا أن تصريحاته أو تعليقاته التي تخرج منه مباشرة ليس لها مصدر على السوشيال ميديا إلا صفحته الرسمية الموثقة ذات العلامة الزرقاء.



وأضاف سرحان، في بيانه الصحفي، أنه سوف يلجأ للمساءلة القانونية ضد كل مَن ينقل أخبارًا عنه بعيدة عن صفحته الرسمية الموثقة، دون أن يتصلوا به للاستفسار أو تأكيد ما يتم كتابته على أي صفحات أخرى غير صفحته ذات العلامة الزرقاء.

مخترق حساب خالد سرحان يهاجم بيومي فؤاد



وكانت قد نشرت عبر الحساب الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لخالد سرحان: "أنا للعلم بالنسبة ليّ طظ في بيومي فؤاد عادي، بس بصراحة كفاية شتيمة فيه بقى.. هو ما كفرش وعبد الإله.. بس الرحمة يا مؤمنين".