انت الأن تتابع خبر المهر نصف مليون دولار.. زواج ’’ديما بشار‘‘ طفلة طيور الجنة يشعل السوشال ميديا.. لن تتخيل من هو العريس؟.. والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بأنباء زواج طفلة طيور الجنة الشهيرة ديما بشار بعد أعوام من اختفائها واعتزالها الفن.

وتناقل رواد مواقع التولصل أنباء زواج ديما بشار من رجل أعمال أردني بمهر بلغ نصف مليون دولار بعد سنوات من اعتزالها واختفائها عن الأضواء.

ونفت ديما بشار في وقت سابق، شائعات زواجها بعد أن انتشرت صورة لها وهي تحمل طفل، وقد ظنّ المتابعون انه طفلها، لكن الحقيقة عكس ذلك.

وكانت ديما بشار اعتزلت الأضواء بعد ان كبرت ودخلت الى الجامعة منذ سنوات وتخصصت بالبرمجة، ودائما يطالب الجمهور بعودتها مجددا للأضواء.

ديما بشار هي منشدة فلسطينية انضمت لقناة طيور الجنة عند تأسيسها عام 2008 برفقة شقيقها المنشد محمد بشار وقدمت العديد من الأناشيد التي حققت نجاحاً كبيراً.