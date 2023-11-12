انت الأن تتابع خبر اليوم.. حنان مطاوع ضيفة برنامج معكم منى الشاذلي.. والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحل الفنانة حنان مطاوع ضيفة على برنامج معكم منى الشاذلي والذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر قناة ON، وكشفت حنان مطاوع عن موعد الحلقة وإنها ستحل غدًا ضيفة على البرنامج.

وعلقت عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وقالت: استنوني بكرة الساعة ١١ مساء مع الاعلامية مني الشاذلي

الجدير بالذكر أن اخر اعمال الفنانة حنان مطاوع مسلسل "جولة أخيرة" بطولة كلا من: أحمد السقا، أشرف عبدالباقي، أسماء أبو اليزيد، رشدي الشامي، وعلي صبحي، ومن تأليف أحمد ندا ومحمد الشخيبي وإخراج مريم أحمدي.