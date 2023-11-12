انت الأن تتابع خبر في سن اليأس.. حمل اصالة من زوجها فائق حسن يشعل مواقع السوشيال وابنتها شام مصدومة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بأنباء تفيد بحمل الفنانة الشهيرة اصالة نصري من زوجها فائق حسن، الأمر الذي صدم ابنتها شام الذهبي.

وتناقل الجمهور خبر حمل الفنانة بشكل كبير، امام صدمة لدى البعض، حيث ابدوا استغرابهم وتسائلوا عن حقيقة هذا الأمر.

وحرصا منا على تحري الحقيقة، تبين أن الأمر مجرد شائعة لاحقت الفنانة اصالة مؤخرا، وليس هناك أي تصريح رسمي بشأن هذا الأمر.

ومؤخرا، تعرضت الفنانة أصالة نصري لموقف محرج خلال حفلها الغنائي الأخير الذي أقيم في السعودية ضمن فعاليات “مهرجان الغناء بالفصحى”.

ونشرت حسابات فنية على مواقع التواصل مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة أصالة وهي تتعثر في ملابسها وتسقط على المسرح فيما كان زوجها يتفرج وهو في الصف الأول بين الحضور.

وانتشر فيديو لحظة سقوط أصالة أثناء تعثرها في ملابسها، وكانت تتحرك لتسلم على واحد من جمهورها وتأخذ منه وردة، ليتدخل أحد أعضاء الفرقة الموسيقية سريعاً ليساعدها على النهوض، وما إن وقفت حتى استكملت ذهابها إلى الشخص وسلمت عليه وأخذت منه الوردة.