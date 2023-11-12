نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد محمود عبد العزيز يحيي الذكرى السابعة لوفاة محمود عبد العزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيا الفنان محمد محمود عبد العزيز، الذكرى السابعة لوالده النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز والتي تحل غدًا 12 نوفمبر.

منشور محمد محمود عبد العزيز

ونشر محمد محمود عبد العزيز، صورة عبر حسابه الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة أثناء زيارته لمدفن والده وقراءة القرآن له، وكتب معلقًا عليها: "غدًا 12 نوفمبر الذكرى السنوية السابعة للسند والضهر والغالي الحبيب، أبويا وابنى وأخويا وصاحبي وأستاذي ومعلمي وقدوتي".

وأضاف محمد محمود عبد العزيز: " ألم - اشتياق - راحه نفسية، أحاسيس متضاربة ومجتمعة فى نفس اللحظي بداخلي فى مكان لايوجد به سوى الحقيقة الوحيدة فى هذه الحياة وهى (الموت)".

واستكمل داعيًا لوالده ولأهل فلسطين: "اللهم أغفر لنا وارحمنا وأهدينا إليك يا أرحم الراحمين، اللهم لا تردنا إليك إلا وأنت راضي عنا، اللهم باعد بيننا وبين كل ما لا يرضيك وقربنا من كل ما يرضيك، اللهم أعفر وارحم كل من سبقونا من أحبائنا إليك، اللهم صبر كل أب وكل أم وكل طفل فى فلسطين وساندهم وانصرهم أنت المنتقم الجبار وارحم من رحل منهم إليك يا رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم (اسألكم الفاتحه والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا)".

وفاة محمود عبد العزيز

يشار إلى أن الفنان محمود عبد العزيز مواليد 4 يوينو 1946 وتوفي يوم 12 نوفمبر 2016، تاركا خلفه أكثر من 110 عملا مميزا قام بلعب دور البطولة فيهم، ومن أشهرهم مسلسل "رأفت الهجان" وأفلام "الكيت كات"، "إبراهيم الأبيض"، "سيداتي أنساتي"، "الكيف"، "العار"، "إعدام ميت" و"البريء".

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وتوفي محمود عبد العزيز في يوم السبت 12 نوفمبر 2016 بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 70 عاما في الساعة الثانية عشر ودُفن بمقابر أم جبيبة بالورديان بالقرب من منزله الذي تربّى فيه



آخر أعمال محمد محمود عبد العزيز

يذكر أن آخر أعمال محمد محمود عبد العزيز مسلسل "حضرة العمدة" في رمضان 2023، ومسلسل "حضرة العمدة" من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.