انت الأن تتابع خبر ظهرت كالاميرات بجانبه.. صورة نادرة من حفل زفاف ميرفت أمين وحسين فهمي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعادت حسابات فنية تداول صورة من حفل زفاف الفنانة ميرفت امين على الفنان حسين فهمي، تفاجا منها الجمهور، حيث كانت صغيرة للغاية.

كانت علاقة الفنان حسين فهمي والفنانة ميرفت امين من أشهر الثنائيات في الوسط الفني، حيث كان الحب يظهر في كل ظهور لهما.

إعجاب متبادل شعر به كل منهما نحو الأخر بمجرد أن جمعهما للمرة الأولى فيلم «رغبات ممنوعة»، عام (1972)، ثم عملا معاً للمرة الثانية عام (1974) في فيلم «الأخوة الأعداء»، وقررا الزواج في عام 1974.

أحب الجمهور هذا الثنائي الذي جسد مشاعر الحب في السينما، فتحول هذا الحب إلى واقع وحقيقة أثناء عملهما في فيلم «نغم حياتي»، رغم كون الحبيب الوسيم متزوج وله طفلين.