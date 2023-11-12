أسما إبراهيم تخصص 70 % من أرباح برنامجها لأطفال غزة

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الاعلامية أسما إبراهيم عن تخصيص 70 % من أرباح برنامجها "حبر سري" دعما لأطفال غزة.

وقالت أسما إبراهيم هذا جزء بسيط جدا واللي نقدر نقدمه للقضية الفلسطينية، كما أن قضية فلسطين ليست قضية كل شخص عربي فقط ولكنها قضية كل إنسان يري تلك المناظر البشعة التي يتعرض لها أهالينا في غزة.

منح أسما إبراهيم جائزة " Falcon Of The Year"،

من ناحية أخري أعلن مهرجان "ضيافة DIAFA" الدولي الذي يقام في دبي أواخر شهر نوفمبر الجاري عن حصول الإعلامية أسما إبراهيم على جائزة " Falcon Of The Year"، وذلك أثناء المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء أمس في دبي.

وأكدت "أسما" خلال حضورها المؤتمر الصحفي عن سعادتها البالغة بالجائزة وعن تكريم وتميز الاعلام المصري علي المستوي العربي.

ومن المقرر أن يقام الحفل في الثاني والعشرون من شهر نوفمبر الجاري بحضور عدد كبير من المشاهير في الوطن العربي والعالم.