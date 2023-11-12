نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عيد ميلاد سوسن بدر.. غيرت اسمها ولقُبت بنفرتيتي السينما المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف اليوم، 12 من نوفمبر عيد ميلاد النجمة سوسن بدر، والتي لقبت بنفرتيتي السينما المصرية، والتي تحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ 66.



من هي نفرتيتي السينما المصرية؟



سوسن بدر هي فنانة مصرية متعددة المواهب، وإسمها الحقيقي هو سوزان أبو طالب وُلدت في 12 نوفمبر 1957 في القاهرة، مصر،لأسرة فنية، فوالدتها هي الفنانة آمال سالم.



وتعتبر سوسن بدر واحدة من أبرز نجوم الفن في العالم العربي ولديها إسهامات مميزة في عدة مجالات فنية، تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية.

بداية مسيرتها الفنية



بدأت سوسن بدر مسيرتها الفنية في السبعينيات، وأختارها المخرج الراحل شادي عبدالسلام لتجسيد شخصية نفرتيتي في الفيلمالتاريخي "اخناتون"، نظرًا لتميز ملامحها وقربها من ملكات الفراعنة، لكن المشروع لم يكتمل حيث توفي المخرح قبل إنهائه.



وسرعان ما نالت إعجاب الجماهير بتأديتها المميز في الأعمال الفنية، في عام ١٩٨٠، شاركت في فيلم "موت أميرة" حيث جسدت شخصيةالأميرة السعودية مشاعل بنت فهد آل سعود، التي اتهمت بالزنا وقُتلت، وهو العمل الذي تسبب في أزمة كبيرة لها، حيث منعت على إثره مندخول المملكة العربية السعودية، ومن الظهور في التلفزيون، ما اضطرها لتغيير اسمها إلى سوسن بدر الدين.



أعمال نفرتيتي السينما المصرية



شاركت سوسن بدر في أكثر من ٥٠ فيلمًا في السينما، أهمها: "شمس الزناتي"، و"سلام يا صاحبي" مع الزعيم عادل إمام، و"حبيبيدائمًا"، و"الفرح"، و"الشوق" وغيرها، لها مشاركات في أكثر من ١٥٠ مسلسلًا، يذكر منها: "إمام الدعاة"، و"الأصدقاء"، و"نص ربيعالآخر"، و"الأب الروحي"، وكان آخرها "أبو العروسة ٢" و"أهو ده اللي صار" اللذان انتهى عرضهما قبل أيام.



وقدمت على المسرح عدد من العروض الناجحة، من بينها: "الواد سيد الشغال" مع الزعيم عادل إمام، و"طقوس الإشارات والتحول".



حياتها

سوسن بدر أكدت في برنامج "المتاهة" مع وفاء الكيلاني أن حياتها الزوجية شهدت سبع زيجات. الزواج الأول كان خلال دراستها في المعهد مع أستاذها أسامة أبوطالب، وأنجبت منه ابنتها ياسمين. تلته زيجات أخرى، بينها زواج من طبيب وزواج قصير مع رجل أعمال، وزواج منالسيناريست محسن زايد، الذي رحل بعد شهر من الزواج. زيجات أخرى شملت الكاتب محفوظ عبدالرحمن وفريد المرشدي، انتهت بالطلاق،وأخيرًا الشاعر سامح آل علي.



وتتميز سوسن بدر بقدرتها على تجسيد شخصيات متنوعة بشكل نابع من الحياة الواقعية. حازت على العديد من الجوائز والتكريمات عندورها الرائع في عدة أعمال. بالإضافة إلى التمثيل، قدمت سوسن بدر أيضًا مواهبها في مجالات أخرى مثل الإعلانات التلفزيونية والرسم.

تظل سوسن بدر واحدة من الوجوه البارزة في عالم التمثيل في الوطن العربي، حيث استمرت في إثراء الساحة الفنية بأعمالها المتميزة