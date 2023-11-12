نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميرنا نور الدين تؤدي مناسك العمرة برفقة زوجها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة ميرنا نور الدين، صور لها برفقة زوجها عمر أثناء تأديتها لمناسك العمرة عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام.

كتبت ميرنا نور الدين: “الحمد لله" فيما لاقى منشورها تفاعلا كبيرا بين جمهورها.

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين، متابعيها صورة جديدة لها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" عبر خاصية "الستوري".



ومؤخرا ظهرت ميرنا نور الدين، في صور لها من داخل الجيم أثناء تمرينها اليومي.

وجهت الفنانة ميرنا نور الدين، رسالة دعم لأهل غزة، من خلال فيديو عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام" قائلة: "أهالينا في غزة لسه محتاجين تبرعات لأي حد حابب إنه يتبرع بأكل أو شرب أو أدوية أو حتى بطاطين تقدروا تتبرعوا من خلال مؤسسة صناع الخير للتنمية وهي تبع التحالف الوطني ممكن تكلموهم على الخط الساخن 15101".

و أضافت "بيوصلوا لحد البيت وياخدوا تبرعاتكم ربنا يقدرنا على فعل الخير".

حيث كتبت ميرنا نور الدين، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، "اللهم اجعل لأهل فلسطين النصرة والعزة والغلبة والقوة والهيبه في قلوب أعدائهم.. و لا تحسبن الله غافلًا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار".

آخر أعمال

يذكر أن آخر أعمال ميرنا نور الدين فيلم "بعد الشر" بطولة علي ربيع، ميرنا نور الدين، محمد أسامة(أوس أوس)، رنا رئيس، بيومي فؤاد، عمرو عبد الجليل، تأليف: أمين جمال ووليد أبو المجد، إخراج: أحمد عبد الوهاب.

تدور أحداث العمل في إطار إجتماعي كوميدي، حول سولي الذي يهرب من زوجته فرح فيجد نفسه عالقًا في علاقة عاطفية مع مريم، ولا يستطيع الزواج منها بسبب تعويذة سحرية، فيخوض العديد من المواقف الكوميدية برفقة صديقه المقرب مشمش.