نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هكذا دعم حسن الرداد القضية الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعم الفنان حسن الرداد، القضية الفلسطينية من خلال صورة عليها علم فلسطين وبها اسم حسن عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام.

كتب حسن الرداد: "غزة، فلسطين" فيما لاقى منشوره تفاعلا من الجمهور الذي بادر بالدعاء لغزة وسط القصف العنيف الذي يتعرض له القطاع منذ أكثر من شهر.

وفي وقت سابق دعم الفنان حسن الرداد من قبل فلسطين من خلال صورة لمجموعة أطفال فلسطينية يلعبون وسط الركام، على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وعلق “الرداد” على الصورة قائلًا: "عاشت فلسطين"

ينتظر النجم حسن الرداد، حاليًا عرض فيلمه الجديد "بلوموندو"، المقرر عرضه. يوم الأربعاء الموافق الـ15 من شهر نوفمبر الجاري، وهو من تأليف حازم ويفي وإخراج ياسر سامي.

قصة العمل

يتناول الفيلم حياة الشباب بعد الزواج ورغبتهم في العودة إلى حياة العزوبية، وتدور أحداثه حول حسن الرداد الذي يجسد شخصية "بلوموندو" صاحب شركة عقارات، وهو متزوج من الفنانة هاجر أحمد التي تسافر في بداية الأحداث، يبدأ بعدها مسار خيانته لها، ويقوم بتنظيم حفلة كبيرة في منزله

أبطال العمل

يشارك في بطولة الفيلم بجانب حسن الرداد، رحاب الجمل، هاجر أحمد، محمود حافظ، سماء إبراهيم، محمد محمود، مصطفى أبو سريع، وإنجي وجدان. وتم استضافة عدد من الضيوف الشرف في الفيلم،منهم يسرا وإيمي سمير غانم وميرنا نور الدين، والفيلم من تأليف حازم ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.

يشار أن آخر أعمال حسن الرداد كان فيلم "تحت تهديد السلاح" الذي عرض في نوفمبر من العام الماضي. شارك في بطولته مي عمر، عمرو عبدالجليل، شيرين رضا، بيومي فؤاد، وعباس أبو الحسن. وقد تم تأليفه بواسطة أيمن بهجت قمر وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

وفي سياق آخر، يستعد حسن الرداد للبدء في التحضير لمسلسله الجديد "محارب"، خلال الأيام المقبلة، لكي يشارك به خلال موسم رمضان 2024، والمسلسل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.