للمرة الثانية.. إقامة حفل ليلة الدموع بمشاركة رامي جمال وتامر عاشور

القاهرة - محمد ابراهيم - يبدو أن ليلة الدموع ستكون حدثًا فنيًا مميزًا، حيث يستعد عدد من الفنانين، من بينهم تامر عاشور، رامي جمال، رامي صبري، وآدم، لإحياء الحفل الجماهيري الثاني في مسرح أبو بكر سالم بالبوليفارد سيتي في 16 نوفمبر.

وسبق وأن أٌقيم حفل ليلة الدموع على مسرح بنش مارك بمدينة جدة، وحقق الحفل نجاحًا كبيرًا، وشارك به كل من: الفنان حمادة هلال وأحمد سعد وتامر عاشور وآدم وطارق الشيخ وهيثم شاكر ومُسلم.

آخر أعمال تامر عاشور

يذكر أن آخر أعمال تامر عاشور طرحه أحدث أعماله الغنائية أغنية عديت وأصحى للكلام عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب وحازت الأغنتيان على إعجاب الجمهور واللتان قام بطرحهما بلون مبهج ومختلف على عكس مايطرحه من لون درامي.

أنجح أعمال رامي صبري الأخيرة

استطاعت أغنية يمكن خير أن تحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية طرحها عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب" حيث أنها تقترب حققت أكثر من 81 مليون مشاهدة.

"يمكن خير" من كلمات أحمد على موسى ومن ألحان رامي صبري وتوزيع وميكس ماستر طارق توكل.

ولا وقته اننا نتحاسب ولا وقته إني ألوم ولا اعاتب

إيه إيه هيفيد

على اد ماقلبي وجعني وانا شايفك جاي تودعني وماشي ماشي بعيد

يمكن خير

ومين يندم على اللي يبيع سنين ويهد أحلامه في يومين ويبيع اوام

هنساك واعيش واهو حب راح وخلاص مفيش لهواك مكان ميهمنيش

خلص الكلام

رامي جمال

حقق الفنان رامي جمال، نجاحًا كبيرًا بأغنيته الأخيرة "هيبدأ يتكلم" الذي قد طرحها منذ ثلاث أسابيع، وقد نالت هذه الأغنية اعجاب جمهور ومحبي الفنان رامي جمال، وهي تنتمي إلى نوعية الأغاني الدرامية التي يحبها الجمهور.

والأغنية من كلمات محمد البنداري، وألحان محمد شحاته، توزيع موسيقي أحمد عبد السلام، ميكس وماستر أحمد عبد السلام.

وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ طرحها وقد وصلت نسبة المشاهدات عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب" نحو مليون مشاهدة.