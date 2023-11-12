لقاء سويدان تنشر صورًا لها من أمام الكعبة

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الفنانة لقاء سويدان، صورا لها من أمام الكعبة المشرفة عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام.

صور لقاء سويدان

ظهرت لقاء سويدان من أمام الكعبة متردية عباءة بيضاء معلقة: “لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك”.

بدأت الفنانة لقاء سويدان، تصوير مشاهدها في مسلسل "الوصفة السحرية لزواج ناجح" حيث انطلق تصويره الأسبوع الماضي، إذ تظهر خلال الأحداث بشخصية "هانيا"، وبدأت تصوير مشاهدها في العمل.

الوصفة السحرية

مسلسل "الوصفة السحرية – لزواج ناجح" يضم كلًا من شيرى عادل، ميرهان حسين، إسلام جمال، عمر الشناوي وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرى سالم، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي حول المشاكل الزوجية وهل يمكن تجنبها إذا عرفت الوصفة السحرية؟.

يذكر أن لقاء سويدان شاركت في عرض مسرحية "سيد درويش" بالمركز الأكاديمي للثقافة والفنون "سيد درويش"، لمدة عدة أيام ضمن الاحتفال بمئويته، واعربت لقاء عن حبها شخصية "جليلة العالمة" التي أحبها وتزوجها "فنان الشعب" سيد درويش.

وكان قد أصدر الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، بيانا فيما يخص الأزمة التي نشبت بين لقاء سويدان وميدو عادل، أثناء عرض مسرحية "سيد درويش"، وتبادل الاتهامات بينهما،قرر المجلس اعتماد قرار لجنة التحقيق بإحالة كل من لقاء يحيي مصطفى سويدان، ومحمد عادل عبدالمنعم حسن، إلى مجلس التأديب لما هو منسوب إليهما.

وجاء التنبيه مشددًا على العضوة لقاء يحيي مصطفى سويدان، والعضو محمد عادل عبدالمنعم حسن، بعدم الإدلاء بأية معلومات أو آراء خاصة بالمشكلة لأي من وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات وخلافه، لحين انتهاء مجلس التأديب.

وتطبيقًا لنص المادة رقم 57 من قانون النقابة رقم 35 لسنة 1978 والتي تنص على ألا يجوز للعضو اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعماله الفنية إلا بعد مرور شهر من تاريخ إبلاغ شكواه إلى مجلس النقابة ومع ذلك يجوز له اتخاذ الإجراءات الوقتية اللازمة للمحافظة على حقوقه، لذا وجب التنبيه عليهما بعدم اللجوء لاتخاذ أية إجراءات قانونية لحين انتهاء مجلس التأديب.