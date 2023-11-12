انت الأن تتابع خبر حقيقة رفض عبد الحليم حافظ الصلاة لله طوال حياته!! حسن يوسف فضح ما حدث أمام عينيه ونشر هذه الصورة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرض الفنان الراحل عبد الحليم حافظ للعديد من الشائعات، كان اشدها أنه رفض الصلاة لله وقراءة القران، الأمر الذي صدم الجمهور متسائلين عن صحته.

هذه الشائعة رد عليها الفنان حسن يوسف بصورة أظهرته وهو يُصلي في بيته خلال إحدى المساءات، حيث ردت على كل ماكان يقال أنه منقطع عن ربه.

وهنا نهدي إلى محبي العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ صورة له وهو يصلي في بيته بصحبه الفنان حسن يوسف، رداً على أي شائعات.

وفي 30 مارس 1977، رحل العندليب عبد الحليم حافظ بعد أن قدم العديد من الأعمال الفنية.