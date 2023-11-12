انت الأن تتابع خبر هل انتي بتصلي والا لا؟.. رد الهام شاهين صدم الجميع! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اثارت الفنانة المصرية الهام شاهين الجدل حول حقيقة تعلمها الصلاة من والديها، واستمرارها في الصلاة بعد رحيلهم.

كشفت الفنانة الهام شاهين في البداية، عن تأثير مدرسة الراهبات على سلوكها، مشيرة إلى أنها تعلمت الصلاة من خلالها، بجانب الحديث عن بداياتها في الفن.

واكدت انها تعلمت الصلاة من مدرسة الراهبات، لأنه كان لديها حصص للتربية الدينية، مؤكدة ان المدرسة أثرت على سلوكها بشكل كبير وتعلمت عدم الكذب.

واضافت: "عائلتي لم تكن تصلي ولم أر والدي أو والدتي تصلي أمامي، ولكن عندما أصبحت في المرحلة الثانوية أمي أصبحت متدينة بشكل مبالغ به، وأنا اخترت طريقي بنفسي بالرغم من معارضة والدي لي".

كما تطرقت للحديث عن رحلتها في التنوير والتدبر في القرآن، قائلة: "مين فينا اختار دينه؟ ولازم كلنا نفكر واللي مش بيفكر محروم من إنسانيته، وأنا دايمًا بفكر من وأنا طفلة لأن فينا عقل ومينفعش نمشي ورا مُسلمات غير منطقية".